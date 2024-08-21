Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Kaine toplantısının ne zaman ve nerede yapılacağı merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 25 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Bu toplantı, Türkiye tarihinde bir ilk olarak Bitlis'in Ahlat ilçesinde gerçekleştirilecek. Peki, Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı saat kaçta, nerede yapılacak? Detaylar haberimizde...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 25 Ağustos'ta toplanıyor. Toplantının Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Bitlis'in Ahlat ilçesinde yapılması planlanıyor.

KABİNE TOPLANTISI NEREDE YAPILACAK?