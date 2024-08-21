Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı saat kaçta, nerede yapılacak?
Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı saat kaçta, nerede yapılacak? Kabine toplantısının ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacağı merak konusu oldu. Hükümetin alacağı kararlar ve yapılacak değerlendirmeler, vatandaşlar tarafından dikkatle takip ediliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Kaine toplantısının ne zaman ve nerede yapılacağı merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 25 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Bu toplantı, Türkiye tarihinde bir ilk olarak Bitlis'in Ahlat ilçesinde gerçekleştirilecek. Peki, Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı saat kaçta, nerede yapılacak? Detaylar haberimizde...
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 25 Ağustos'ta toplanıyor. Toplantının Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Bitlis'in Ahlat ilçesinde yapılması planlanıyor.
KABİNE TOPLANTISI NEREDE YAPILACAK?
Bu yıl 953'üncü yıl dönümü kutlanacak olan Malazgirt Zaferi etkinlikleri nedeniyle Bitlis'in Ahlat ilçesinde yapılması planlanan Kabine toplantısı bir ilk olarak tarihe geçecek.