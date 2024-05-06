Kabine toplantısı bitti mi? SON DAKİKA! Kabine toplantısı kararları ne zaman açıklanacak, devam ediyor mu?

Kabine toplantısı bitti mi? Son olarak 16 Nisan'da bir araya gelen Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de bir kez daha toplandı. Peki, Kabine toplantısı bitti mi, devam ediyor mu? Detaylar!

KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

Kabine toplantısı henüz sona ermedi. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapacağı tahmin ediliyor.

Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de başladı. İki haftalık aranın ardından gerçekleştirilen toplantının terörle mücadeleden ekonomiye birçok kritik konu başlığı masaya yatırılacak. Toplantının ana gündem maddesi ise öğretmen atamaları olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantının ardından atanacak öğretmen sayısı ve branş dağılımını açıklaması bekleniyor.

GÜNDEMDE NELER VAR?

Toplantının ana gündemi ise Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de belirttiği üzere öğretmen atamaları olacak. Bakan Tekin, atanacak öğretmen sayısı ve branş dağılımının Kabine sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını belirtmişti.

Kabine üyelerinin masasındaki bir diğer başlık ekonomi olacak. Nisan ayında yıllık enflasyon yüzde 69,80 olurken, düşüşün yılın 2. yarısında gerçekleşmesi bekleniyor. Son veriler ışığında, ekonomideki yol haritası masaya yatırılacak. Orta vadeli program çerçevesinde reform adımları görüşülecek. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltti. Kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korudu. Karar, 11 yıl sonra gelen ilk not artırımı olarak kayıtlara geçti. Not artışının devamı beklenirken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu beklentilere yönelik kabineye bilgi verecek.

İSRAİL İLE TİCARETİN DURDURULMASI DA MASADA

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de devam eden saldırıları da gündemde olacak. Ankara, bir yandan diplomasi trafiğini sürdürürken, diğer yandan da Tel Aviv yönetimine karşı yaptırım uyguluyor. Daha önce, 54 ürün grubuna ihracat yasağı getirilmesinin ardından, İsrail'le ilgili ihracat ve ithalat işlemleri tüm ürünleri kapsayacak şekilde durduruldu. Kararın ekonomiye etkisi ve bundan sonra atılabilecek adımlar ele alınacak. İsrail'in Gazze saldırılarının durdurulması, ateşkesin sağlanması, bölgedeki insani durumun iyileştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

ÖZGÜR ÖZEL GÖRÜŞMESİ DE İSTİŞARE EDİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaptığı görüşme, öğretmen atamaları, belediyelerin borçları ve yargı kararlarının gündeme geldiği görüşmeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabineyle istişare etmesi bekleniyor.