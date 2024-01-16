Milyonlarca emeklinin gözü kulağı yeni yılın ilk Kabine toplantısında. Toplantı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başlarken, Kabine'nin ana gündemi SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zam olacak. Zam oranının refah payıyla birlikte yüzde 44-45 seviyelerinde olması, son dokunuşu ise Erdoğan'ın yapması bekleniyor. Masadaki bir diğer gündem maddesi ise Türkiye'nin terörle mücadele operasyonları olarak göze çarpıyor. Kabine toplantısı bitti mi? 16 Ocak Kabine toplantısı kararları neler?

KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü hükümetten gelecek ek zam haberinde. En düşük emekli aylığını da içeren düzenleme için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın koordinesinde ilgili bakanlıkların yürüttüğü çalışma Kabine toplantısında gündemde olacak. Yakında Meclis'e sunulması planlanan düzenlemeye son şeklinin verilmesi bekleniyor.

ORANIN YÜZDE 44-45 SEVİYELERİNDE OLMASI BEKLENİYOR

Zam oranının refah payıyla birlikte yüzde 44-45 seviyelerinde belirleneceği tahminleri ön plana çıkıyor. Mevcutta 7 bin 500 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığında kök aylık ve bu tutar üzerine düzenleme konusunda da farklı seçenekler içeren tablolar hazırlandı. En düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik farklı senaryoların da yer aldığı çalışma, Kabine toplantısında masaya yatırılacak.

SON DOKUNUŞU ERDOĞAN YAPACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Işıkhan ve Şimşek Emekli Sandığı emeklileri ile SSK, Bağ-Kur emeklileri arasında oluşan 11.68 puanlık zam farkının refah payı ile giderilmesi konusunda alternatifleri anlatacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her iki bakanlıkça sunulan farklı yüzdelik oranlarını son dokunuşla karara bağlaması bekleniyor. Cevdet Yılmaz'ın belirttiği 2024 yılı zam oranlarındaki eşitleme refah payı ayarlamasıyla gerçekleşebilir.

REFAH PAYI FARK OLARAK YATACAK

SSK emeklileri 17-26 Ocak, Bağ-Kur emeklileri de aylıklarını 25-28 Ocak arasında alacak. Yasal düzenlemenin 17 Ocak tarihine kadar yetişmesi mümkün görünmüyor. Bu nedenle düzenleme sonrası refah payı fark olarak hesaplara yatacak. Asgari ücret desteğinin 700 liraya çıkarılmasına yönelik düzenleme bu hafta Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek.

ENFLASYONLA MÜCADELEDE İLAVE ADIMLAR MASADA

Kabine'de enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele için atılacak ilave adımlar da görüşülecek. Merkez Bankası'nın parasal sıkılaştırma adımlarının piyasalara etkisi ve rezervlerdeki son durum değerlendirilecek.

TERÖRLE MÜCADELE OPERASYONLARI DA GÜNDEMDE

Toplantının bir diğer gündem maddesi Türkiye'nin terörle mücadele operasyonları. Bu kapsamda İstanbul'daki güvenlik zirvesinden çıkan kararlar Kabine'de de konuşulacak. Suriye ve Irak'ın kuzeyi ile yurt içinde terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonlar ele alınacak.

KIZILDENİZ'DEKİ GERİLİM DE MASAYA YATIRILACAK

Kabine toplantısında İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, Türkiye'nin Gazze'de ateşkes sağlanması için yürüttüğü diplomatik girişimler ile Kızıldeniz'deki gerilim de masada olacak.

Toplantı henüz sona ermedi.