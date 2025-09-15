Kabe'den yapılan bu paylaşıma tepki yağıyor

Kutsal topraklarda umre ziyaretleri devam ederken, sosyal medyaya düşen bir görüntü tartışma yarattı. Arap olduğu anlaşılan tesettürlü bir kadın, Kabe'nin hemen yanında bulunan yüksek katlı lüks otellerden birinde yaptığı kahvaltıyı kayda aldı. Sofrasında çeşitli kahvaltılıklar ve şerbet olduğu tahmin edilen içecekle Kabe manzarası eşliğinde poz veren kadının videosu kısa sürede yayıldı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

Görüntüler Türkiye gündemine de düşerken, birçok kullanıcı paylaşımı tepkiyle karşıladı. Kimileri "Allah kabul etsin haccını umreni" şeklinde imalı yorumlarda bulunurken, kimileri de Filistin'de yaşanan açlık ve dramı hatırlatarak lüks tüketimi eleştirdi.

TARTIŞMA BÜYÜYOR

Kabe çevresindeki otellerde konaklayarak ibadet edenlerin sosyal medya paylaşımları uzun süredir eleştiri konusu olurken, bu son görüntü tartışmayı yeni bir boyuta taşıdı.