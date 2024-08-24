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Justin ve Hailey Bieber çiftinin bebeği doğdu mu? Hailey Bieber ne zaman doğurdu?

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Ünlü çift Justin ve Hailey Bieber'ın bebeklerinin doğup doğmadığı merak konusu oldu. Justin Bieber, 23 Ağustos Cuma günü ilk çocuğunun doğumunu duyurdu. Peki, Justin ve Hailey Bieber çiftinin bebeği doğdu mu? Hailey Bieber ne zaman doğurdu?

Justin Bieber, 23 Ağustos Cuma günü Instagram'da ilk çocuğunun gelişini sevimli bir fotoğrafla duyurdu. Partneri Hailey Bieber, hamileliğini meraklı gözlerden uzak tutmak için her şeyi yapmıştı. Hailey Bieber'ın 23 Ağustos tarihinde doğum yaptığı duyuruldu. Peki, Justin ve Hailey Bieber çiftinin bebeği doğdu mu? Hailey Bieber ne zaman doğurdu? İşte detaylar!

JUSTIN VE HAILEY BIEBER ÇİFTİNİN BEBEĞİ DOĞDU MU?

Çift 2015'te tanıştı, 2018'de nişanlandı ve gizlice evlendi. 2019'da büyük düğün yaptı. Justin Bieber (30) ve eşi Hailey Bieber (27), Cuma günü ilk çocuklarının dünyaya geldiğini duyurdu. Çift, erkek bebeklerine "Jack Blues Bieber" adını verdi. Justin, bebeğin ayağının fotoğrafını Instagram'da paylaşarak haberi duyurdu.

Justin ve Hailey Bieber çiftinin bebeği doğdu mu? Hailey Bieber ne zaman doğurdu?

Justin ve Hailey Bieber çiftinin bebeği doğdu mu? Hailey Bieber ne zaman doğurdu?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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