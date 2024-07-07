Jules Verne'nin 'Seksen Günde Devrialem' adlı romanı hangi iki karakterin serüvenini anlatır? Kim Milyoner Olmak İster 7 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya Jules Verne'nin "Seksen Günde Devrialem" adlı romanı hangi iki karakterin serüvenini anlatır? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru! Jules Verne'nin "Seksen Günde Devrialem" adlı romanı hangi iki karakterin serüvenini anlatır?

JULES VERNE'NİN "SEKSEN GÜNDE DEVRİALEM" ADLI ROMANI HANGİ İKİ KARAKTERİN SERÜVENİNİ ANLATIR?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya Jules Verne'nin "Seksen Günde Devrialem" adlı romanı hangi iki karakterin serüvenini anlatır? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Jules Verne'nin "Seksen Günde Devrialem" adlı romanı hangi iki karakterin serüvenini anlatır?

Jules Verne'nin "Seksen Günde Devrialem" adlı romanı hangi iki karakterin serüvenini anlatır?

Doğru Cevap: A.