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John Wick 4 filmi konusu nedir? John Wick 4 oyuncuları kimler?

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan John Wick 4 filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği John Wick 4 konusu, özeti ve John Wick 4 oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz.

İzleyenleri ekrana bağlayan John Wick 4 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. John Wick 4 filmini izleyecek olanların merak ettiği John Wick 4 konusu nedir, John Wick 4 oyuncuları kimler ve John Wick 4 özeti gibi konuları inceliyoruz. Peki, John Wick 4 filmi konusu nedir? John Wick 4 oyuncuları kimler?

JOHN WICK 4 KONUSU NEDİR?

Filmde John Wick, Yüksek Masa'ya karşı intikamını almak için yeraltında saklanan Bowery King ile birlikte çalışıyor. Ancak özgürlüğünü kazanmadan önce, dünyanın dört bir yanında güçlü ittifaklara sahip yeni bir düşmanla ve eski dostları düşmana çeviren güçlerle yüzleşmek zorunda kalıyor.

John Wick 4 filmi konusu nedir? John Wick 4 oyuncuları kimler?

JOHN WICK 4 OYUNCU KADROSU

Keanu Reeves

Laurence Fishburne

Ian McShane

Lance Reddick

Rina Sawayama

Donnie Yen

Shamier Anderson

Bill Skarsgård

Hiroyuki Sanada

Scott Adkins

Clancy Brown

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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