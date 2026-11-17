Hollywood yıldızı John Travolta, 30 yıla yakın evli kaldığı eşi Kelly Preston'ı kaybetmesinin üzerinden altı yıl geçtikten sonra özel hayatına ilişkin konuştu. 72 yaşındaki oyuncu, ABD'de yayımlanan Today programının pazartesi günkü bölümünde sunucu Craig Melvin'in sorusu üzerine, yeniden âşık olmaya kapıyı kapatmadığını söyledi.

YENİ BİR AŞKA AÇIK MI SORUSUNU YANITLADI

Habertürk'ün aktardığı sözlere göre Travolta, eşinin ardından yeni bir ilişkiye açık olup olmadığı sorusuna, "Aşk her şeydir, kişiliğimin bir parçası. Yani aşka açık mıyım? Evet" yanıtını verdi. Oyuncu, şu anda hayatında biri olup olmadığına ilişkin ise bir bilgi paylaşmadı.

HEM ANNE HEM BABA OLUYORSUNUZ

Travolta, son altı yılda önceliğinin çocukları olduğunu anlattı. Eşini kaybettiğinde küçük oğlunun 9 yaşında olduğunu hatırlatan oyuncu, çocuklarının gelecekleri konusunda kendilerini güvende hissetmesini ve her şeyin yoluna girmesini istediğini belirtti.

"Ebeveynlerden biri gittiğinde hem anne hem de baba oluyorsunuz, ben bunu çok derinden hissettim" diyen Travolta, "Çocuklarım her geçen yıl daha mutlu oluyor ve yaşadıkları kaybın etkilerini biraz daha atlatıyor. Yani şu an iyiyiz" ifadelerini kullandı.

KELLY PRESTON 2020'DE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Grease ve Ucuz Roman (Pulp Fiction) filmleriyle tanınan Travolta, Kelly Preston ile 1989 yapımı The Experts filminin setinde tanışmış, çift 1991'de evlenmişti. İkizler ve Jerry Maguire filmlerinde rol alan Preston, meme kanseri nedeniyle Temmuz 2020'de 57 yaşında hayatını kaybetmişti.

Oyuncu, bu yıl Propeller One-Way Night Coach filmiyle ilk kez yönetmen koltuğuna oturmuş, Cannes Film Festivali'nde Onursal Altın Palmiye ödülüne layık görülmüştü. Travolta, programa yakında vizyona girecek filmi November 1963'ün tanıtımı için konuk oldu.