Bolu'da kaza yerini görüntüleyen gazetecilere sağlık ekibinden 'eşeğe mi diyoruz' tepkisi
Bolu'da iki çocuğun elektrikli bisikletten düştüğü olayı haberleştiren gazetecilere sağlık personeli, 'Sirk mi burası', 'Çekmeyin, eşeğe mi diyoruz' diyerek tepki gösterdi. Bacağından yaralanan çocuk, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Bolu'da iki çocuğun elektrikli bisikletten düşmesi sonucu bir çocuk bacağından yaralandı.
- Yaralı çocuk İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Kaza yerini görüntüleyen gazetecilere sağlık personeli çekim yapmamaları yönünde tepki gösterdi.
Bolu'da iki çocuğun elektrikli bisikletten düştüğü kazayı haberleştirmek isteyen gazetecilere sağlık çalışanları tepki gösterdi. Kamuya açık alanda çekim yapan gazetecilere sağlık personeli, "Sirk mi burası", "Eşeğe mi diyoruz, çekmeyin" dedi.
Kaza, Çıkınlar Mahallesi 3604 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta elektrikli bisikletle seyreden 2 çocuk, bisikletin dengesini kaybederek yere düştü. Çocuklardan biri bacağından yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk sedyeyle ambulansa bindirildi.
SİRK Mİ BURASI, EŞEĞE Mİ DİYORUZ?
Olay yerinde bulunan gazetecilere sağlık ekipleri tepki göstermeye devam etti. Sağlık personeli gazetecilere, "Sirk mi burası", "Çekmeyin, eşeğe mi diyoruz" dedi. Basın kartını göstermelerine rağmen çekim yapamayacaklarını söyleyen sağlık personeli, "İyi artık basınsınız diye her şeyi çekin" dedi.
Yaralı çocuk, sağlık ekipleri tarafından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.