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Japon İşi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Japon İşi filmi ne zaman, nerede çekildi? Japon İşi filmi gerçek mi?

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Japon İşi filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Japon İşi konusu, özeti ve Japon İşi oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Japon İşi filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Japon İşi filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Japon İşi filmini izleyecek olanların merak ettiği Japon İşi konusu nedir, Japon İşi oyuncuları kimler ve Japon İşi özeti gibi konuları inceliyoruz.

JAPON İŞİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Gazinoda şarkıcılık yapan Başak'ın peşinde rakip gazinoların patronları vardır. Öldürüleceğini düşünen genç kadın çareyi kaçmakta bulur. Veysel ise Başak'ın en büyük hayranıdır. Veysel'in evine konuk ettiği Japon bilim adamı yurduna döndükten sonra Veysel için bir robot tasarlar. Robot tıpa tıp Başak'a benzemektedir. Veysel kısmen de olsa hayallerine kavuşmuştur ancak gazinocuların Başak'ı ararken robot Başak ı bulmalarıyla her şey karışır. Tam da bu sırada gerçek Başak yurda geri dönecektir.

JAPON İŞİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

• Fatma Girik - Başak Billurses (ses. Alev Emre)

• Kemal Sunal - Veysel

• Sümer Tilmaç - Deli Dilaver (ses. Levent Dönmez)

• Reha Yurdakul - Gazino Patronu Tahir (ses. Saadettin Erbil)

• Necdet Yakın - Osman

• Asuman Arsan - Leman

• Hakkı Kıvanç - Komiser (ses. Macit Flordun)

• Mitsuo Hamaya - Japon (ses. Erhan Yazıcıoğlu)

• Cevdet Balıkçı - Dilaver'in Adamı

• Çetin Başaran - Dilaver'in Adamı (ses. Atilla Yiğit)

• Dündar Aydınlı - Dilaver'in Adamı

• Mehmet Uğur - Dilaver'in Adamı

• Kartal Tibet - Kasetçi

• Tayfun Çorağan - Mahalleli

• Tuncay Akça - Mahalleli

• Renan Fosforoğlu - Mahalleli (ses. Ayton Sert)

• Mustafa Suphi Baltacı - Mahalleli

• Tuncer Sevi - Mahalleli

• IMDb'de Japon İşi

Osman Demir
Osman Demir
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