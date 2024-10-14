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Jahrein hapisten çıktı mı?

Jahrein hapisten çıktı mı?
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Sosyal medya platformu Twitch'te yaptığı yayınlar nedeniyle "müstehcenlik" suçlamasıyla tutuklanan ünlü yayıncı Jahrein (Ahmet Sonuç), tahliye edildi edildi mi, Jahrein hapiste mi merak edildi. Jahrein'in tutuklanma süreci, gerekçeleri ve tahliye kararı merak konusu oldu. Peki, Jahrein hapisten çıktı mı?

Jahrein çıktı mı? Ünlü Twitch yayıncısı ve sosyal medya fenomeni Jahrein, gerçek adıyla Ahmet Sonuç, bir süredir "müstehcenlik" suçlamasıyla cezaevinde bulunuyordu. Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonun ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Jahrein, geçtiğimiz günlerde serbest bırakıldı. Peki, Jahrein hapisten çıktı mı? Detaylar...

JAHREİN HAPİSTEN ÇIKTI MI?

Sosyal medya üzerinden politik içerikli yayınlarıyla geniş bir kitleye hitap eden Jahrein, bir süredir tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildi. Jahrein Instagram hesabından tahliye açıklaması ile bir post yayınlayarak cezaevinden çıktığını takipçileri ile paylaştı.

Jahrein hapisten çıktı mı?

Özellikle 2021 yılında Twitch platformunda yaptığı bir canlı yayında sarf ettiği sözler nedeniyle başlatılan soruşturmanın ardından, 13 Eylül 2024'te müstehcenlik suçundan tutuklanan Jahrein'in tahliye edilmesi kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

JAHREİN TAHLİYE Mİ OLDU?

Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç, tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildi. Gözaltına alınmasından kısa süre sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen ünlü yayıncı, hapisten çıktı.

Jahrein hapisten çıktı mı?

Tahliye kararının ardından sosyal medyada konuyla ilgili pek çok paylaşım yapıldı.

JAHREİN NEDEN HAPİSTEYDİ?

Jahrein'in tutuklanmasına yol açan olay, 2021 yılında Twitch platformunda yaptığı bir canlı yayında sarf ettiği sözlerle başladı. Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, müstehcen içerikli konuşmalar yaptığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Ahmet Sonuç, Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesi uyarınca müstehcenlik suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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