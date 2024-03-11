İyi Parti'nin birçok şehirdeki belediye başkan adayları belli oldu. Peki, İzzet Taşçı kimdir? İYİ Parti Konya Beyşehir Belediye Başkan adayı İzzet Taşçı kimdir?

İYİ PARTİ KONYA BEYŞEHİR ADAYI KİM?

İYİ Parti Beyşehir Belediye Başkan Adayı İzzet Taşçı oldu.

İZZET TAŞÇI KİMDİR?

1962 yılında Beyşehir'de doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Beyşehir'de, yüksek tahsilini ise Selçuk Üniversitesi Konya Meslek Yüksekokulu İşletme Bölümü'nde tamamladı.

Askerlik görevinden sonra muhasebeci olarak iş hayatına başlayan Taşcı, 1985 yılından Belediye Başkanı seçildiği 2009 yılına kadar serbest muhasebeci olarak görev yaptı.

1999 yılında Fazilet Partisi'nden belediye meclis üyesi seçilen İzzet Taşcı, Adalet ve Kalkınma Partisininkuruluşunda kurucu üye ve siyasi ve hukuk işleri başkan yardımcısı olarak görev aldı.

2004 yılı Mahalli İdareler Seçimlerinde Beyşehir Belediye Başkanı Aday Adayı oldu. Adaylık gerçekleşmeyinceKonya il ve Beyşehir ilçe teşkilatlarının talebi üzerine il genel meclis üyesi oldu.

2004 – 2009 yılları arasıKonya İl Genel Meclisi Üyesi olarak görev alan İzzet Taşcı,2009 Mahalli İdareler Seçimlerinde Akparti'den Beyşehir Belediye Başkanı seçildi. Taşcı, evli ve 3 çocuk babasıdır.

İYİ PARTİ HAKKINDA

İYİ Parti, 25 Ekim 2017 tarihinde Meral Akşener liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "İYİ Parti" şeklindedir. Simgesi güneş ve parti isminin Kayı boyu bayrağından esinlenilerek yazılmasıdır. TBMM'de 38 milletvekili ile grubu bulunmaktadır. Genel başkanı Meral Akşener'dir.

Parti, Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) ayrılan tanınmış isimler tarafından kurulmuştur. Partinin kurucusu ve genel başkanı Meral Akşener ile ilk genel başkan yardımcısı Koray Rize, parti kurulmadan önce MHP'nin yönetiminde görev almıştır. MHP'nin 2017 anayasa referandumunda 'Evet' oyu çağrısı ve partinin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin yerine başka bir genel başkan getirmek için düzenlenen bir kurultayın ardından tanınmış MHP üyeleri arasında yeni parti fikri ortaya çıktı. Siyasi yorumculara göre parti genel olarak etnik milliyetçiliğe karşı ılımlı sivil milliyetçiliği desteklemektedir. Parti kendisini siyasi yelpazenin merkezinde olarak tanımlar ve Avrupa Birliği ile Türkiye'nin yakın ilişkilere sahip olduğu olumlu bir gündemi savunur, Türkiye'nin Batı Bloku'nun bir parçası olmaya devam etmesi gerektiğini vurgular. Üçüncü taraf kaynaklar, partiyi siyasi yelpazenin merkez sağında veya sağ kanadında olarak tanımlamıştır.

Parti, özellikle parlamenter sistem ve yargının ve diğer kurumların bütünlüğünü koruması konusuna büyük önem vermektedir. Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) hükümetine muhalif olan sağcı seçmenler için "alternatif bir kapı" olarak yorumlanmıştır.