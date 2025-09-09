İzzet Özilhan kimdir? Yasemin Özilhan'ın eşi İzzet Özilhan kaç yaşında, nereli?

Yasemin Özilhan'ın eşi İzzet Özilhan, son dönemlerde kamuoyunda yeniden merak edilen isimler arasında yer alıyor. İş dünyasındaki güçlü duruşu ve ailesiyle olan örnek yaşam tarzıyla dikkat çeken Özilhan hakkında "İzzet Özilhan kimdir?" sorusu sıkça araştırılıyor. Gerek başarılı iş hayatı gerekse magazin gündeminde öne çıkan özel yaşamıyla tanınan İzzet Özilhan, birçok kişi tarafından hem iş insanı kimliği hem de Yasemin Özilhan ile olan evliliğiyle ilgi odağı olmuş durumda. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

İZZET ÖZİLHAN KİMDİR?

1982 yılında dünyaya gelen İzzet Özilhan, Türkiye'nin önde gelen holdinglerinden biri olan Anadolu Grubu'nun kurucularından Tuncay Özilhan'ın oğludur. Eğitimini Amerika Birleşik Devletleri'nde Hofstra Üniversitesi'nde tamamlayan Özilhan, burada Bankacılık ve Finans alanında uzmanlaştı. Mezuniyetinin ardından iş dünyasına 2006 yılında Coca-Cola A.Ş.'de Marka Temsilcisi olarak adım atan Özilhan, ardından Coca-Cola Hellenic A.Ş.'de Satış Yöneticisi pozisyonunda görev aldı.

İş hayatındaki deneyimini ve bilgi birikimini her geçen yıl daha da ileri taşıyan İzzet Özilhan, 2011 yılında Anadolu Grubu'nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaya başladı. Bu görevle birlikte, grubun farklı alanlardaki yatırımlarında aktif rol üstlenmeye başladı ve yönetim süreçlerinde etkili bir isim haline geldi. İş dünyasında genç yaşına rağmen edindiği tecrübe ve aldığı sorumluluklarla dikkat çeken Özilhan, halen holding bünyesinde stratejik kararların alınmasında etkin bir konumda bulunuyor.

İZZET ÖZİLHAN KAÇ YAŞINDA?

1982 yılında dünyaya gelen İzzet Özilhan, 2025 yılı itibarıyla 43 yaşındadır. Türkiye'nin tanınmış iş insanlarından biri olan Özilhan, genç yaşına rağmen hem iş dünyasındaki etkin rolü hem de kamuoyunda ilgi gören özel hayatıyla dikkat çekmektedir.

İZZET ÖZİLHAN NERELİ?

İzzet Özilhan, köklü bir aileye mensup olup aslen İstanbul kökenlidir. Türkiye'nin en büyük holdinglerinden biri olan Anadolu Grubu'nun kurucularından Tuncay Özilhan'ın oğlu olarak İstanbul'da doğmuş ve büyümüştür. Hayatının büyük bölümünü bu şehirde geçiren Özilhan, hem ailesinin iş geçmişi hem de kendi kariyeri dolayısıyla İstanbul iş dünyasıyla iç içe bir yaşam sürdürmektedir.

İZZET ÖZİLHAN EVLİ Mİ?

İzzet Özilhan evlidir. Ünlü iş insanı, 2011 yılında oyuncu Yasemin Ergene ile dünyaevine girmiştir. Özellikle "Doktorlar" dizisindeki performansıyla geniş kitleler tarafından tanınan Yasemin Ergene, evlendikten sonra ekranlara veda etmiş ve ailesine odaklanmıştır.

İzzet ve Yasemin Özilhan çifti, Türkiye'nin en çok konuşulan ve örnek gösterilen çiftlerinden biri olarak sık sık magazin gündeminde yer almaktadır. Bu evlilikten Emine ve Ela adında iki kız çocukları dünyaya gelmiştir. Aile hayatına büyük önem verdikleri bilinen çift, gözlerden uzak, sade ve uyumlu bir yaşam sürmektedir. İzzet Özilhan, evliliği ve aile yaşamıyla kamuoyunda örnek bir profil çizmeye devam etmektedir.

YASEMİN ÖZİLHAN KİMDİR?

Yasemin Özilhan, 1985 yılında Almanya'da doğmuş, Türkiye'de oyunculuk kariyeri ile tanınmış ve sonrasında iş insanı kimliğiyle öne çıkan bir isimdir. Asıl çıkışını, 2006-2010 yılları arasında yayınlanan "Doktorlar" dizisinde canlandırdığı Ela Altındağ karakteriyle yakalamıştır. Bu rolü sayesinde geniş bir hayran kitlesine ulaşmış, güzelliği ve oyunculuk yeteneğiyle ekranların aranan yüzü olmuştur.

Oyunculuk kariyerine genç yaşlarda başlayan Yasemin Özilhan, bir dönem modellik de yapmıştır. Ancak 2011 yılında, iş insanı İzzet Özilhan ile evlenmesinin ardından oyunculuğu bırakmış ve kendini ailesine ve kişisel gelişimine adamıştır.

Evliliğiyle birlikte medya ve moda dünyasında da adından söz ettiren Özilhan, zarif tarzı ve sosyal projelere olan ilgisiyle dikkat çekmektedir. Moda ve sağlıklı yaşam üzerine çalışmalarıyla da tanınan Yasemin Özilhan, son yıllarda iş dünyasında aktif olarak yer almakta ve birçok sosyal sorumluluk projesine destek vermektedir.

İki çocuk annesi olan Özilhan, ekranlardan uzak olsa da sosyal medya ve etkinliklerdeki varlığıyla sık sık gündeme gelmekte, stil sahibi duruşuyla örnek gösterilmektedir. Hem sanat hem de iş dünyasında iz bırakan isimlerden biri olarak görülmektedir.