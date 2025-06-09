İZSU su kesintisi! 9 Haziran su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İzmir SU kesintisi sorgula...

İZSU su kesintisi! 9 Haziran su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İzmir SU kesintisi sorgula...
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İzmir'de yaşayan vatandaşların yakından takip ettiği konuların başında İzmir su kesintisi geliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU, 9 Haziran Pazartesi günü yapılacak planlı çalışmalar kapsamında su kesintisi uygulanacak bölgeleri açıkladı. Vatandaşlar "İzmir su kesintisi hangi ilçelerde olacak?" sorusunun cevabını merak ediyor.

Her hafta olduğu gibi bu hafta da İzmir su kesintisi duyuruları İZSU tarafından resmi internet sitesi üzerinden paylaşıldı. 9 Haziran 2025 tarihli listeye göre birçok ilçede saatler sürecek su kesintileri planlandı. İzmir'de yaşayanlar, su kesintisi nedeniyle mağdur olmamak için önceden önlem almaya çalışıyor. Peki, 9 Haziran'da İzmir su kesintisi hangi mahalleleri ve ilçeleri kapsıyor? İşte detaylı liste ve kesinti saatleri…

İZMİR SU KESİNTİSİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

İzmir su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İZSU tarafından detaylı olarak açıklandı. Vatandaşların su kesintisi sırasında mağduriyet yaşamamaları için önceden tedbir almaları önemlidir. İzmir su kesintisi hakkında en güncel bilgilere İZSU'nun resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

İZSU su kesintisi! 9 Haziran su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri?

İZMİR SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER?

Aliağa, Bergama, Foça, Kınık, Konak, Menemen ve Urla ilçelerinde su kesintisi yaşanacaktır. İZSU'nun resmi internet sitesinden güncel su kesintisi bilgilerine erişebilirsiniz.

İZSU SU KESİNTİSİ SORGULA

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