İZSU İzmir su kesintisi! 24-25 Ekim Ödemiş, Selçuk, Bayraklı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 25 Ekim günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 25 Ekim İzmir su kesintisi saatleri...

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

SELÇUK SU KESİNTİSİ

ÇAMLIK

24.10.2024 saat 16:40 ile 19:30 arasında yaklaşık 2 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır.

Elektrik Arızası

GEDİZ ELEKTRİK KAYNAKLI SULAR AKMIYOR

ÖDEMİŞ SU KESİNTİSİ