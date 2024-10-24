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İZSU İzmir su kesintisi! 24-25 Ekim Ödemiş, Selçuk, Bayraklı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

İZSU İzmir su kesintisi! 24-25 Ekim Ödemiş, Selçuk, Bayraklı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
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İZSU Ödemiş, Selçuk, Bayraklı su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 25 Ekim günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 25 Ekim İzmir su kesintisi saatleri...

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 25 Ekim günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 25 Ekim İzmir su kesintisi saatleri...

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

İZSU İzmir su kesintisi! 24-25 Ekim Ödemiş, Selçuk, Bayraklı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

SELÇUK SU KESİNTİSİ

  • ÇAMLIK
  • 24.10.2024 saat 16:40 ile 19:30 arasında yaklaşık 2 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır.
  • Elektrik Arızası
  • GEDİZ ELEKTRİK KAYNAKLI SULAR AKMIYOR

ÖDEMİŞ SU KESİNTİSİ

  • KÜRE, ÇAMLICA, ÇAYIR, DEMİRDERE, GÜNEY, HAMAM, KÜÇÜKÖREN, GERELİ, GERÇEKLİ, ÜÇKONAK
  • 24.10.2024 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
  • Elektrik Arızası
  • GDZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KÜRE, ÇAMLICA, ÇAYIR, DEMİRDERE, GÜNEY, HAMAM, KÜÇÜKÖREN, GERÇEKLİ, ÜÇKONAK VE GERELİ MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANILABİLİR.
Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Karşıyaka Bayraklı Bergama Selçuk Ödemiş Kiraz İzmir

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