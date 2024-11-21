Üye Girişi
Haberler

İZSU İzmir su kesintisi! 21-22 Kasım Seferihisar, Ödemiş, Urla su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

İZSU İzmir su kesintisi! 21-22 Kasım Seferihisar, Ödemiş, Urla su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İZSU Seferihisar, Ödemiş, Urla su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 22 Kasım günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 22 Kasım İzmir su kesintisi saatleri...

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 22 Kasım günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 22 Kasım İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

İZSU İzmir su kesintisi! 21-22 Kasım Seferihisar, Ödemiş, Urla su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

SEFERİHİSAR SU KESİNTİSİ

  • CUMHURİYET
  • 21.11.2024 saat 16:25 ile 19:25 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
  • Ana Boru Arızası
  • 5221 SOKAK VE ÇEVRESİNE GEÇİCİ OLARAK SU VERİLEMEYECEKTİR.
Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
Avrasya Tüneli'nde otomobil yangını! Giriş çıkışlar kapatıldı

Avrasya Tüneli'nde kırmızı alarm! Giriş çıkışlar kapatıldı

 Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu hakkında tutuklama emri

Netanyahu hakkında tutuklama emri

 Rusya, Ukrayna'ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi

Savaşta bir ilk! Putin'in intikamı hayli ağır oldu
Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün! Kilit isminden gündem yaratacak sözler

Bebek katili çetenin kilit isminden gündem yaratacak sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

KOSKİ Konya su kesintisi! 21-22 Kasım Meram, Ereğli, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Manavgat, Konyaaltı 21-22 Kasım Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Avraysa Tüneli kapalı mı, neden kapalı, ne zaman açılacak?Avraysa Tüneli'nde ne oldu, yangın mı var? Adana ASKİ su kesintisi! 21-22 Kasım Çukurova, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Eyüp Sultan Camii İmamı Fatih Eryılmaz öldü mü, neden öldü, kim öldürdü (Duisburg)? İZSU İzmir su kesintisi! 21-22 Kasım Seferihisar, Ödemiş, Urla su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İnci Taneleri CANLI izle! 21 Kasım İnci Taneleri 23. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki UCM nedir? Uluslararası Ceza Mahkemesi ne zaman kuruldu, anlaşma da kimlerin imzası var? ASKİ Ankara su kesintisi! 21-22 Kasım Gölbaşı, Çubuk, Haymana su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Dayı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Dayı Bir Adamın Hikayesi filmi ne zaman, nerede çekildi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.