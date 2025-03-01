Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü uzattığımız eli havada bırakmamalı

Erdoğan şehit aileleriyle buluştu! Mesajı PKK'nın uykularını kaçıracak
Rusya'dan Türkiye'yi ilgilendiren Zelenskiy iddiası: Beyaz Saray'dayken saldırmaya çalıştılar

Rusya'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren Zelenskiy iddiası
Teğmenlerin ihracına karşı çıkan tuğgeneral emekliliğini istedi

Teğmenlerin ihracına karşı çıkan generalden dikkat çeken hareket
İş kuracaklara rekor destek verilecek! İşte şartlar

Rekor destek verilecek, işte şartlar

İZSU İzmir su kesintisi! 2-3 Mart Tire, Ödemiş, Kemalpaşa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

İZSU İzmir su kesintisi! 2-3 Mart Tire, Ödemiş, Kemalpaşa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İZSU Tire, Ödemiş, Kemalpaşa su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 2 Mart günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 2 Mart İzmir su kesintisi saatleri...

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 2 Mart günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 2 Mart İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

İZSU İzmir su kesintisi! 2-3 Mart Tire, Ödemiş, Kemalpaşa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
img

Karısını başka bir erkekle yakalayan adam, dehşet saçtı
img

Rusya'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren Zelenskiy iddiası
img

Fiyatı duyan koştu! 1 saat sırada bekleyip esnafa teşekkür ettiler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya devlerinden alkışlık hareketler! Ramazan kutlamasını hazmedemeyen CEO'ya belki örnek olur

Ramazan kutlamasını hazmedemeyen CEO'ya belki örnek olur
Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo bir an olsun düşmüyor

Çok net gol kaçtı! Tempo inanılmaz
Mabel Matiz'i görenler tanıyamadı! İşte ünlü şarkıcının ağızları açık bırakan değişimi

İşte ünlü şarkıcının ağızları açık bırakan değişimi
Karısını başka bir erkekle yakalayan adam, dehşet saçtı

Karısını başka bir erkekle yakalayan adam, dehşet saçtı
Ateşkes kararı alan PKK'nın asıl isteği satır arasında gizli

Ateşkes kararı alan PKK'nın asıl isteği satır arasında gizli
Zelenskiy'e Beyaz Saray'ın ardından bir şok da kendi ülkesinden

Zelenskiy'e Beyaz Saray'ın ardından bir şok da kendi ülkesinden

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.