İZSU İzmir su kesintisi: 1 Nisan İzmir su kesintisi listesi!
Gündem Haberleri
İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 1 Nisan İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 1 Nisan İzmir su kesintisi saatleri...
İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BEYDAĞ
|YUKARIAKTEPE
|31.03.2023 saat 12:00ile 16:30 arasındayaklaşık 4 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Pompa Arızası
|BEYDAĞ İLÇESİ YUKARIAKTEPE MAHALLESİNDE DEPO BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|ÇİĞLİ
|KAKLIÇ
|31.03.2023 saat 12:00ile 17:00 arasındayaklaşık 5 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|AHMET PİRİŞTİNA X İZMİR CADDESİ KVŞ ANA BORU ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. İZMİR CADDESİ X AHMET PİRİŞTİNA KVŞ SAYAÇ KAPATILDI.
|GAZİEMİR
|AKTEPE
|31.03.2023 saat 16:10ile 17:10 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|125 SOKAK İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR.
|KEMALPAŞA
|YİĞİTLER
|29.03.2023 saat 10:30ile 11:30 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU SEBEBİYLE
|KINIK
|OSMANİYE
|30.03.2023 saat 14:00ile 16:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|OSMANİYE MAHALLESİ TOPLU KONUT KÜME EVLERİNDE OLUŞAN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE 14:00-16:00 SAATLERİ ARASINDA SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.
|ÖDEMİŞ
|SEYREKLİ, BADEMLİ
|31.03.2023 saat 09:00ile 17:00 arasındayaklaşık 8 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI SEYREKLİ VE BADEMLİ MAHALLERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.