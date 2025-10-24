İzmir su kesintisi! İZSU 24-25 Ekim İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 24 Ekim günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 24 Ekim İzmir su kesintisi saatleri...
İZMİR SU KESİNTİSİ
İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:
Aliağa – Siteler Mahallesi
24 Ekim 2025 tarihinde saat 16.36 ile 18.38 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi olacaktır.
Arıza tipi: Ana boru arızası
Açıklama: Ana boru arızası nedeniyle iki saatlik su kesintisi yapılacaktır.
Aliağa – Hacıömerli Mahallesi
24 Ekim 2025 tarihinde saat 09.57 ile 12.57 arasında yaklaşık üç saat süreyle su kesintisi olacaktır.
Arıza tipi: Ana boru arızası
Açıklama: Ana boru arızası nedeniyle Hacıömerli Mahallesi Karakuyular mevkiine su verilememektedir.
Bayraklı – Org. Nafiz Gürman ve Yamanlar Mahalleleri
24 Ekim 2025 tarihinde saat 15.27 ile 18.27 arasında yaklaşık üç saat süreyle su kesintisi olacaktır.
Arıza tipi: Branşman arızası
Açıklama: 7353 Sokak içinde meydana gelen branşman arızası nedeniyle 7171 ile 7171/3 kavşağı hattı vanası kapatılmıştır.
Çiğli – Aydınlıkevler, Evka-5, Güzeltepe, Küçük Çiğli, Maltepe, Şirintepe ve Yakakent Mahalleleri
24 Ekim 2025 saat 13.00 ile 25 Ekim 2025 saat 11.00 arasında yaklaşık 22 saat süreyle su kesintisi olacaktır.
Arıza tipi: Ana boru arızası
Açıklama: Karşıyaka ve Çiğli ilçelerini besleyen 1400 mm çapındaki beton boru hattında meydana gelen arızanın onarımı nedeniyle belirtilen mahallelerde su kesintisi yapılacaktır. Bölgeye su verilememektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
Karabağlar – Aydın Mahallesi
24 Ekim 2025 tarihinde saat 15.35 ile 17.35 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi olacaktır.
Arıza tipi: Ana boru arızası
Açıklama: 4274/2 sokak önü arızası nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.
Karşıyaka – Aksoy, Alaybey, Atakent, Bahariye, Bahçelievler, Bahriye Üçok, Bostanlı, Dedebaşı, Demirköprü, Donanmacı, Fikri Altay, Goncalar, İmbatlı, Mavişehir, Nergiz, Örnekköy, Şemikler, Tuna ve Yalı Mahalleleri
24 Ekim 2025 saat 13.00 ile 25 Ekim 2025 saat 11.00 arasında yaklaşık 22 saat süreyle su kesintisi olacaktır.
Arıza tipi: Ana boru arızası
Açıklama: Karşıyaka ve Çiğli ilçelerini besleyen 1400 mm çapındaki beton boru hattında meydana gelen arızanın onarımı nedeniyle belirtilen mahallelerde su kesintisi yapılacaktır. Bölgeye su verilememektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
Menderes – Altıntepe, Ata, Barbaros, Cüneytbey, Dereköy, Gölcükler, Görece Cumhuriyet, Hürriyet, Kasımpaşa, Kemalpaşa ve Mithatpaşa Mahalleleri
19 Ekim 2025 saat 23.00 ile 20 Ekim 2025 saat 05.00 arasında yaklaşık altı saat süreyle su kesintisi olacaktır.
Arıza tipi: Diğer
Açıklama: Baraj hattına bağlı olan mahalleler ile Menderes merkez mahallelerinde planlı su kesintisi yapılacaktır.