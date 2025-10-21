Haberler

İzmir su kesintisi! İZSU 21-22 Ekim İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Güncelleme:
İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 21 Ekim günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 21 Ekim İzmir su kesintisi saatleri...

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 21 Ekim günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 21 Ekim İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Bergama – Gaziosmanpaşa Mahallesi

21 Ekim 2025 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında, yaklaşık 2 saat sürecek su kesintisi olacaktır.

Arıza tipi: Ana boru arızası.

Açıklama: Ana boru arızası nedeniyle 09.00 ile 11.00 saatleri arasında yaklaşık 2 saat süreyle su kesintisi yapılacaktır.

Karşıyaka – Goncalar, Nergiz Mahalleleri

21 Ekim 2025 tarihinde saat 20.30 ile 21.16 arasında, yaklaşık 1 saat sürecek su kesintisi olacaktır.

Arıza tipi: Vana arızası.

Açıklama: 6039 Sokak No:19'da meydana gelen ana vana arızası nedeniyle su kesintisi yapılması zorunlu hale gelmiştir. 1775/3 Sokak ile Girne Bulvarı kavşağındaki sayaç kapatılmıştır.

Menderes – Ata, Barbaros, Cüneytbey, Dereköy, Görece Cumhuriyet, Hürriyet, Kasımpaşa, Kemalpaşa, Mithatpaşa Mahalleleri

21 Ekim 2025 saat 23.00 ile 22 Ekim 2025 saat 05.00 arasında, yaklaşık 6 saat sürecek su kesintisi olacaktır.

Arıza tipi: Diğer.

Açıklama: Baraj hattına bağlı olan mahallelerde ve Menderes merkez mahallelerinde planlı su kesintisi yapılacaktır.

Menderes – Altıntepe, Ata, Barbaros, Cüneytbey, Dereköy, Gölcükler, Görece Cumhuriyet, Hürriyet, Kasımpaşa, Kemalpaşa, Mithatpaşa Mahalleleri

19 Ekim 2025 saat 23.00 ile 20 Ekim 2025 saat 05.00 arasında, yaklaşık 6 saat sürecek su kesintisi olacaktır.

Arıza tipi: Diğer.

Açıklama: Baraj hattına bağlı olan mahallelerde ve Menderes merkez mahallelerinde planlı su kesintisi yapılacaktır.

Menemen – Atatürk, Cumhuriyet, Gazi, Gölcük, Irmak, İncirli Pınar, İsmet İnönü, İstiklal, Kasımpaşa, Kemal Atatürk, Uğur Mumcu, Ulus, Yahşelli, Yeşil Pınar, Zeytinlik, 29 Ekim, 30 Ağustos, 9 Eylül Mahalleleri

21 Ekim 2025 saat 23.00 ile 22 Ekim 2025 saat 05.00 arasında, yaklaşık 6 saat sürecek su kesintisi olacaktır.

Arıza tipi: Diğer.

Açıklama: Planlı su kesintisi yapılacaktır.

