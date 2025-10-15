Haberler

İzmir su kesintisi! İZSU 15-16 Ekim İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 15 Ekim günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 15 Ekim İzmir su kesintisi saatleri...

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 15 Ekim günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 15 Ekim İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Bergama – Maltepe Mahallesi

15 Ekim 2025 tarihinde saat 16.15 ile 18.15 arasında, yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır.

Kesinti nedeni: Ana boru arızası.

Açıklama: Ana boru arızası nedeniyle Maltepe Mahallesi'nde yaklaşık iki saatlik su kesintisi yaşanacaktır.

Bornova – Karaçam Mahallesi

15 Ekim 2025 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında, yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi olacaktır.

Kesinti nedeni: Yangın hidrantı bağlantı çalışması.

Açıklama: Karaçam Mahallesi'nde yangın hidrantı bağlantısı nedeniyle bölge vanası kapatılmıştır.

Dikili – İsmetpaşa Mahallesi

15 Ekim 2025 tarihinde saat 18.30 ile 20.30 arasında, yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi olacaktır.

Kesinti nedeni: Başka bir kurumun şebekeye zarar vermesi.

Açıklama: İsmetpaşa Mahallesi 11. Sokak'ta yol yapım çalışması sırasında meydana gelen ana boru arızası nedeniyle Yukarı Cami bölgesinde su kesintisi yaşanacaktır.

Foça – Kemal Atatürk Mahallesi

15 Ekim 2025 tarihinde saat 16.00 ile 18.00 arasında, yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi olacaktır.

Kesinti nedeni: Ana boru arızası.

Açıklama: Gerenköy Atatürk Caddesi üzerinde yer alan tüm aboneler bu kesintiden etkilenecektir.

Karabağlar – Arap Hasan, Basın Sitesi, Tahsin Yazıcı ve Vatan Mahalleleri

15 Ekim 2025 tarihinde saat 18.05 ile 20.05 arasında, yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi olacaktır.

Kesinti nedeni: Ana boru arızası.

Açıklama: 9105 Sokak No. 5 önünde meydana gelen arıza nedeniyle kesinti uygulanacaktır.

Kiraz – Çayağzı Mahallesi

14 Ekim 2025 saat 09.00 ile 15 Ekim 2025 saat 17.00 arasında, yaklaşık otuz iki saat süreyle su kesintisi olacaktır.

Kesinti nedeni: Pompa arızası.

Açıklama: Çayağzı Mahallesi'nin Çalı Tarla, Kızıl Tarla, Tekke ve Topak Tepe Yukarı mevkilerini besleyen dalgıç pompanın arızalanması nedeniyle su kesintisi yaşanacaktır.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
