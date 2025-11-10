İzmir su kesintisi! İZSU 10-11 Kasım İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 10 Kasım günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 10 Kasım İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Kiraz -Yeni Mahallesi

9 Kasım 2025 tarihinde saat 05.32 ile 12.32 arasında, yaklaşık yedi saat süreyle su kesintisi olacaktır. Kiraz ilçesi Yeni Mahallesi'nde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle bölgede su kesintisi yaşanacaktır.

8 Kasım 2025 tarihinde saat 11.55 ile 13.30 arasında, yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi olacaktır. Meydana gelen ana boru arızası nedeniyle bölgede su kesintisi yaşanacaktır.

Menderes - Orta Mahallesi

10 Kasım 2025 tarihinde saat 15.39 ile 17.38 arasında, yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır. 1186 ve 1116 sokaklar ile çevresine su verilemeyecektir.

Menderes -Çukuraltı Mahallesi

10 Kasım 2025 tarihinde saat 15.36 ile 17.37 arasında, yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır. 2026 sokak ve çevresine su verilemeyecektir.

Menderes -Ata, Görece Cumhuriyet ve Hürriyet Mahalleleri

10 Kasım 2025 tarihinde saat 10.00 ile 18.00 arasında, yaklaşık sekiz saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Gediz kaynaklı planlı şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle basınç düşüklüğü ve su kesintisi meydana gelebilir.

Seferihisar -Sığacık Mahallesi

10 Kasım 2025 tarihinde saat 10.30 ile 18.30 arasında, yaklaşık sekiz saat süreyle su kesintisi olacaktır. 127. sokakta meydana gelen ana boru arızası nedeniyle bölgeye su verilememektedir.