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İzmir okular tatil mi, yarın İzmir'de okul yok mu? 16 Ocak Salı İzmir KAR TATİLİ Valilik açıklaması var mı?

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yarın beklenen aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmasının önem taşıdığını bildirdi. Peki, İzmir okular tatil mi, yarın İzmir'de okul yok mu? 16 Ocak Salı İzmir KAR TATİLİ Valilik açıklaması var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün aşırı yağışlar nedeniyle sarı ve turuncu kodla uyardığı illerimizde yaşayan vatandaşlarımıza çağrıda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmaması büyük önem taşıyor" dedi. Peki, İzmir okular tatil mi, yarın İzmir'de okul yok mu?

BAKAN YERLİKAYA: TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYIN

Meteoroloji'nin uyarısı sonrası sosyal medya hesabından yarın ülke genelinde beklenen aşırı yağışlara ilişkin paylaşımda bulunan Bakan Yerlikaya, "Aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmaması büyük önem taşıyor. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında olacaktır. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun" ifadelerine yer verdi.

METEOROLOJİ 25 İLİMİZİ UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün aşırı yağışlar nedeniyle Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Mersin ve Antalya için "turuncu"; Çanakkale, Bursa, Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop, Çorum, Osmaniye, Hatay, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Kahramanmaraş ve Adana için "sarı" uyarıda bulundu.

İZMİR OKULAR TATİL Mİ?

Eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildiğine dair henüz açıklama yapılmadı..

İzmir okular tatil mi, yarın İzmir'de okul yok mu? 16 Ocak Salı İzmir KAR TATİLİ Valilik açıklaması var mı?

Osman Demir
Osman Demir
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