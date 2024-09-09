İzmir'in kurtuluşu ne zaman oldu? 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu kaçıncı yılı? İzmir'in kurtuluş hikayesi nedir?

İzmir, 9 Eylül tarihinde Türk Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlandığı ve Batı Anadolu'nun düşman işgalinden tamamen temizlendiği gün olarak kabul edilir. 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu kaçıncı yılı? İzmir'in kurtuluşu, Türk Kurtuluş Savaşı'nın son aşamasını oluşturan Büyük Taarruz'un bir parçasıdır. İzmir'in kurtuluşu ne zaman oldu? Detaylar haberimizdedir…

İZMİR'İN KURTULUŞU NE ZAMAN OLDU?

İzmir'in kurtuluşu 9 Eylül 1922 tarihinde gerçekleşti. Türk ordusu, Yunan işgaline son vererek İzmir'i kurtardı ve bu tarih Türk Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlandığı gün olarak kabul edilir.

9 EYLÜL İZMİR'İN KURTULUŞU KAÇINCI YILI?

9 Eylül 2024, İzmir'in kurtuluşunun 102. yılıdır. İzmir, 9 Eylül 1922'de Yunan işgalinden kurtarılmıştır.

İZMİR'İN KURTULUŞ HİKAYESİ NEDİR?

Yunan ordusu, 26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz karşısında hızla geri çekilmeye başladı. 30 Ağustos 1922'deki Dumlupınar Meydan Muharebesi ile Yunan kuvvetleri ağır bir yenilgiye uğradı. Türk ordusu, bu zaferin ardından hızla ilerleyerek Batı Anadolu'daki Yunan işgaline son vermek için harekete geçti.

9 Eylül 1922 sabahında Türk süvarileri İzmir'e girdi. Halk, Türk askerini büyük coşkuyla karşıladı. İzmir'in kurtuluşu, Yunan işgalinin sona erdiğini ve Kurtuluş Savaşı'nın askeri zaferle sonuçlandığını simgeliyordu. Bu zafer, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atılmasında kritik bir rol oynadı.

İzmir'in kurtuluşu her yıl 9 Eylül'de coşkuyla kutlanır ve şehrin simgesi haline gelmiştir.