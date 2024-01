İzmir depreminde can kaybı var mı? İzmir depreminde ölü, yaralı var mı? İzmir depreminde son durum ne?

İzmir depreminde can kaybı var mı? Sorusu, meydana gelen depremlerin ardından araştırma konusu oldu. Ege Denizi'nde saat 08.19'da merkez üssü İzmir'in Menderes ilçesi açıkları olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Büyük paniğe neden olan sarsıntı, çevre illerden de hissedildi. Peki, İzmir depreminde can kaybı var mı? İzmir depreminde ölü, yaralı var mı? İzmir depreminde son durum ne?

İZMİR DEPREMİNDE CAN KAYBI VAR MI?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kuşadası Körfezi'ndeki sarsıntının derinliği 8,51 kilometre olarak ölçüldü. Bölgedeki durumla ilgili açıklama yapan AFAD; an itibarı ile olumsuz bir durum bulunmadığını, ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu belirtti. Buna göre İzmir depreminde can kaybı yaşanmadığüı bilinmektedir.