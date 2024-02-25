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İzmir deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika depremleri! 25 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi!

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AFAD ve Kandilli verilerine göre İzmir deprem mi oldu? Sorusu, İzmir'de meydana gelen depremin ardından araştırılıyor. Meydana gelen sarsıntılar, vatandaşların korku ve paniğe kapılmasına neden olabiliyor. Peki, İzmir deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika İzmir depremleri! 25 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi!

İzmir deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar İzmir deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, İzmir deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika İzmir depremleri! 25 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi!

İZMİR DEPREM Mİ OLDU?

Kuşadası Körfezi'nin İzmir Menderes açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7,77 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem İzmir ve Aydın'ın yanı sıra diğer çevre illerde de hissedildi. Ege Denizi'nde saat 20.09'da korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD, merkez üssü Kuşadası Körfezi'nin İzmir Menderes açıkları olan depremin büyüklüğünü 3,9 olarak açıkladı. Deprem yerin 7,77 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Vatandaşlar deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşadı. Sarsıntı İzmir ve Aydın'ın yanı sıra çevre illerde de hissedildi.

Emir Ceran
Emir Ceran
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