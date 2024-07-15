İzmir'deki yangında kaç kişi öldü? İzmir'deki yangın söndürüldü mü, ne oldu?

İzmir'in Çeşme ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Alaçatı Mahallesi Deliklikoy mevkisindeki ormanlık, makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Peki, İzmir'deki yangında kaç kişi öldü? İzmir'deki yangın söndürüldü mü, ne oldu?

İZMİR'DEKİ YANGINDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Yangının yaklaştığı arazide bulunan bir kadın ve iki çocuğu da jandarma ekibi tarafından bölgeden çıkarıldı. Yangını kontrol altına alma çalışmalarında durumun iyiye gittiği belirtildi.

İZMİR'DEKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ, NE OLDU?

İzmir'in Çeşme ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve yer ekibi sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangının yaklaştığı alanda bazı evlerdeki kişiler, tedbir amaçlı tahliye edildi.