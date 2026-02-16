Haberler

İzmir'de yanan midibüsteki 16 yaşındaki çocuk öldü

İzmir'de yanan midibüsteki 16 yaşındaki çocuk öldü
İzmir'in Çiğli ilçesinde park halindeki midibüste çıkan yangında, 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

  • İzmir'in Çiğli ilçesinde atıl bir midibüste çıkan yangında 16 yaşındaki Abdullah Elali hayatını kaybetti.
  • Yangınla ilgili olarak 3 genç gözaltına alındı.
  • Yangın güvenlik kameralarına yansıdı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde, geceyi geçirmek için atıl durumdaki bir minibüse giren 4 arkadaştan biri, çıkan yangında feci şekilde can verdi. Yangının başlama ve büyüme anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, olayla ilgili 3 genç gözaltına alındı.

MİDİBÜSTE YANGIN ÇIKTI

Alınan bilgiye göre, Küçük Çiğli Mahallesi Ata Sanayi Sitesi'nde park halinde olan ve uzun süredir kullanılmadığı öğrenilen midibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

16 YAŞINDAKİ ÇOCUK YANARAK CAN VERDİ

Ekiplerin müdahalesiyle yangının söndürüldüğü midibüste bulunan yabancı uyruklu 16 yaşındaki Abdullah Elali'nin hayatını kaybettiği belirlendi.Elali'nin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Öte yandan, Elali ile en son midibüste olduğu belirtilen 3 çocuk, ifadeleri alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Yangın, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Turan Yiğittekin
