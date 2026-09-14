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İzmir'de Tommy Hilfiger İşçileri Yeniden Eyleme Geçti

İzmir'de Tommy Hilfiger İşçileri Yeniden Eyleme Geçti
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Atamay Tekstil'de maaş, ihbar ve kıdem tazminatı ile izin ücretleri gasp edilen işçiler yeniden eyleme başladı. 34 işçi alacaklarını geri kazanırken, aylardır oyalanan ikinci grup işçiler Forum Bornova'daki Tommy Hilfiger mağazası önünde basın açıklaması yaptı.

İzmir'de Tommy Hilfiger markası için üretim yapan Yeşim Tekstil'in fason firması Atamay Tekstil'de, 2024 Aralık ve 2025 Ocak ayında fabrikanın aniden kapatılmasının ardından maaşları, ihbar ve kıdem tazminatları ile izin ücretleri gasp edilen işçiler yeniden eyleme başladı.

Yürüttükleri mücadeleyle 34 işçi alacaklarını geri kazanırken, aylardır oyalanan ikinci grup işçiler Patronların Ensesindeyiz (PE) Tekstil İşçileri Ağı'nda bir araya gelerek Forum Bornova'daki Tommy Hilfiger mağazası önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Kaynak: Haber Merkezi
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