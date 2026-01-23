Haberler

Gözde’yi takıntılısı hayattan böyle kopardı: Pusu kurup defalarca kurşun yağdırmış

Güncelleme:
İzmir'in Menemen ilçesinde eski erkek arkadaşı tarafından oturduğu sitenin girişinde silahlı saldırıya uğrayan 26 yaşındaki Gözde Akbaba, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli, jandarma ekiplerince suç aletiyle birlikte yakalanırken, cinayet anı da güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde silah sesleri ve hayatını kaybeden talihsiz kadının yardım çığlıkları yer aldı.

  • Gözde Akbaba, eski erkek arkadaşı Lokman E. tarafından 19 Ocak'ta İzmir'in Menemen ilçesinde silahlı saldırıya uğradı ve 21 Ocak'ta hayatını kaybetti.
  • Lokman E., saldırıdan yaklaşık bir buçuk saat sonra bir akaryakıt istasyonunda yakalandı ve üzerinden ruhsatsız tabanca ile boş şarjör ele geçirildi.
  • Lokman E., jandarmadaki işlemlerin ardından mahkemece tutuklandı.

İzmir'in Menemen ilçesinde 19 Ocak Pazartesi günü, ikamet ettiği sitenin girişine gelen Gözde Akbaba, kendisini bir süredir rahatsız ve tehdit ettiği ileri sürülen eski erkek arkadaşı Lokman E.tarafından silahlı saldırıya uğradı.

PUSU KURUP ATEŞ AÇTI

İddiaya göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan ve genç kadını daha önce "Sizi öldüreceğim" diyerek tehdit eden Lokman E., site girişinde pusu kurarak Akbaba'ya ateş açtı. Sol diz kapağı altından yaralanan genç kadın, olay yerine gelen ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan meydana gelen silahlı saldırı, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde genç kadının eve girmek üzereyken silahlı saldırganla karşılaştığı, daha sonra saldırganın kadını kovalaması yer aldı. Görüntüde silah sesleri ve hayatını kaybeden talihsiz kadının yardım çığlıklarını sesleri de duyuldu.

JASAT KISKIVRAK YAKALADI

Olayın ardından Menemen Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı koordinasyonunda Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Olay Yeri İnceleme (OYİ) timleri geniş çaplı tahkikat başlattı. Yapılan saha araştırmaları sonucunda şüpheli Lokman E., olaydan yaklaşık bir buçuk saat sonra bir akaryakıt istasyonunda bekleme yaparken yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada olayda kullandığı değerlendirilen ruhsatsız tabanca ve boş şarjör ele geçirildi.

2 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan 26 yaşındaki Gözde Akbaba, yapılan tüm müdahalelere rağmen 21 Ocak günü hayatını kaybetti. Genç kadının vefat haberi ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.

TUTUKLANDI

Karşıyaka Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan ölü muayene işlemlerinin ardından Akbaba'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, gözaltına alınan şüpheli Lokman E., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıEbeveynler İçin:

Tamam anladık jandarma kıskıvrak yakaladı da suçlu zaten yakalanıp hapse atılacağını da çok iyi biliyordur. Cezası idam olsaydı iyice düşünür canı tatlı ise vazgeçerdi.

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKaan Korkmaz:

Kesin ceza evinden afla çıkmıştır.

yanıt3
yanıt0
Haber YorumlarıEbeveynler İçin:

Tamam anladık jandarma Kız Kıvrak yakaladı da suçlu zaten yakalanıp hapse atılacağını da çok iyi biliyordur. Cezası idam olsaydı iyice düşünür canı tatlı ise vazgeçerdi.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

