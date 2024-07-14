İzmir'de ne oldu? İzmir'deki olayla ilgili Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama yapıldı mı?

İzmir'in Konak ilçesinde sokaktaki su birikintisine basan 2 kişinin elektrik akımına kapılıp yaşamını yitirmesiyle ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay açıklama yaptı. Peki, İzmir'de ne oldu? İzmir'deki olayla ilgili Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama yapıldı mı?

İZMİR'DE NE OLDU?

İzmir'de dün sağanak sırasında Özge Ceren Deniz ile İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak ölümüne ilişkin bilirkişi atandı. Kentte dün sağanak sırasında İnanç Öktemay (44) ve Özge Ceren Deniz'in (23) elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesinin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor. Başsavcılık tarafından görevlendirilen bilirkişi de çalışmalarına başladı.

İZMİR BELEDİYE BAŞKANI OLAYLA İLGİLİ NE DEDİ?

Tugay, facianın yaşandığı bölgede Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü bir altyapı çalışmasının olmadığını belirtti. Tugay açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "12 Temmuz 2024 tarihinde Konak Enver Dündar Başar Sokak'ta iki hemşerimizin elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmesinin derin üzüntüsü içindeyiz. Bu talihsiz olayın nedenlerinin şüpheye yer bırakmayacak şekilde tespit edilmesi ve bir daha tekrar etmemesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak yetkili makamlarla işbirliği içinde gerekli tüm incelemeleri başlatmış bulunmaktayız. Konuyla ilgili resmi raporlar önümüzdeki günlerde tüm şeffaflığıyla halkımızla paylaşılacaktır.