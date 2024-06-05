İzmir'de kurban satış ve kesim yerleri nereler? İşte 2024 İzmir kurban pazarı konumları

İzmir'de Bayraklı Belediyesi'nin kurban satış yerlerini kura çekimiyle belirlemesi, bayram öncesi kurban satışlarının düzenli ve adil bir şekilde gerçekleşmesine yardımcı olacak önemli bir adım. Zabıta gözetiminde gerçekleştirilen bu süreç, hem vatandaşların hem de satıcıların eşit ve adil bir şekilde kurban satışı yapabilmelerini sağlayacak. Bu tür düzenlemeler, hem kamu düzenini sağlamak hem de vatandaşların güvenliğini ve memnuniyetini artırmak açısından önemli. Bayraklı Belediyesi'nin bu adımı, Kurban Bayramı öncesindeki hazırlıkların titizlikle yürütüldüğünü göstermektedir. İşte İzmir 2024 kurban satış ve kurban kesim yerleri ile ilgili detaylar…

İZMİR KURBAN SATIŞ VE KESİM YERLERİ

2024 İzmir Kurban Bayramı için kurban satış ve kesim yerleri belli oldu! İl Tarım Müdürlüğü ekiplerinin kontrolünün ardından illere giriş yaptı. İzmir'de kurban satış ve kesim yerleri 2024 yılında aşağıdaki gibidir:

Kurban satış kesim yerleri kura çekimiyle belirlendi. Zabıta gözetiminde gerçekleşen bu belirleme, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yapıldı. İzmir ilçe ilçe kurban satış ve kesim yerleri listesine buradan ulaşabilirsiniz.

Kurban Bayramı bu yıl toplam 4 gün sürecek. Bayramın birinci günü 16 Haziran, ikinci günü 17 Haziran, üçüncü günü 18 Haziran ve son günü ise 19 Haziran olacak.