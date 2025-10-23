Haberler

İzmir'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! 23 Ekim İzmir'de az önce nerede deprem oldu?

Güncelleme:
Son dakika bilgilerine göre, İzmir'de sabah saatlerinde bir deprem hissedildi. 24 Ekim sabahında yaşanan bu sarsıntı, kent genelinde kısa süreli tedirginliğe yol açtı. Resmî kurumlardan henüz kapsamlı açıklama gelmezken, vatandaşlar yaşanan olayla ilgili detayları merak ediyor. Peki, İzmir'de gerçekten deprem mi oldu? 23 Ekim İzmir'de az önce nerede deprem meydana geldi?

Sabahın erken saatlerinde hissedilen hafif sarsıntı, sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı. İzmir'de deprem olup olmadığı ve sarsıntının merkez üssünün neresi olduğu yönünde sorular kısa sürede gündeme taşındı. Peki, İzmir'de deprem mi oldu? 23 Ekim İzmir'de az önce nerede deprem oldu? Güncel Kandilli Rasathanesi verileri haberimizde!

KANDİLLİ RASATHANESİ'NDEN DEPREM BİLGİLERİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye genelinde meydana gelen sismik hareketleri anlık olarak takip ediyor. 23 Ekim sabahında İzmir çevresinde hissedilen sarsıntıya ilişkin ilk veriler, Kandilli'nin resmî internet sitesinde paylaşıldı. İlk bilgilere göre, depremin büyüklüğü düşük seviyelerde ölçüldü ve yerin birkaç kilometre derinliğinde gerçekleşti. Kandilli'nin sisteminde veriler anlık olarak güncellenmeye devam ediyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da Türkiye genelindeki depremleri düzenli biçimde kaydederek "Son Depremler" sayfasında yayımlıyor. 23 Ekim sabahında İzmir'de meydana gelen sarsıntıya ilişkin teknik detaylar — büyüklük, derinlik, saat ve koordinatlar — AFAD'ın resmî internet sitesinde yer aldı. Şu ana kadar AFAD tarafından can veya mal kaybına yönelik herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi.

23 EKİM İZMİR'DE DEPREM OLDU MU?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın yayımladığı ilk verilere göre, 23 Ekim sabahı İzmir ve çevresinde hafif şiddette bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün İzmir yakınlarında olduğu, büyüklüğünün ise düşük seviyelerde kaydedildiği açıklandı. Uzmanlar, bu tür küçük ölçekli depremlerin bölgenin doğal sismik hareketleri kapsamında değerlendirilebileceğini belirterek vatandaşları olası artçılara karşı dikkatli olmaya çağırdı. Yetkililer, gelişmelerin yakından izlendiğini ve yeni verilerin kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
