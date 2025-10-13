İzmir'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! 13 Ekim İzmir'de az önce nerede deprem oldu?

13 Ekim sabahı İzmir'de hissedilen hafif bir sarsıntı, kısa süreli bir panik yarattı. Sosyal medya platformlarında birçok kişi depremi hissettiklerini paylaşarak gündeme taşıdı. Peki, gerçekten İzmir'de deprem mi oldu? 3 Ekim İzmir'de az önce nerede deprem oldu? Depremin merkez üssü ve büyüklüğüne dair resmi açıklamalar henüz netleşmedi ancak Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan paylaşımlar yakından takip ediliyor. İşte 13 Ekim'de İzmir'de meydana gelen depreme ilişkin son bilgiler haberimizde...

KANDİLLİ RASATHANESİ'NDEN DEPREM BİLGİLERİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye genelindeki sismik hareketleri anlık olarak gözlemliyor. Deprem sonrası vatandaşlar, Kandilli'nin resmi sitesi üzerinden İzmir'deki sarsıntıyla ilgili detayları öğrenmeye çalıştı. İlk açıklamalarda depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler sistemde erişime açılıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise 7/24 deprem verilerini takip ediyor. AFAD yalnızca sarsıntıların verilerini paylaşmakla kalmıyor, aynı zamanda halkı afetlere karşı bilinçlendirme çalışmalarını da sürdürüyor. 13 Ekim'de İzmir'de yaşanan depremle ilgili güncel veriler, AFAD'ın "Son Depremler" sayfasından takip edilebiliyor.

13 EKİM İZMİR'DE DEPREM OLDU MU?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan gelen ilk bilgilere göre, 13 Ekim sabahında İzmir'de kısa süreli bir yer sarsıntısı meydana geldi. Depremin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği gibi teknik ayrıntılar her iki kurumun internet sitelerinde erişilebilir durumda. Yetkililer, depremin ardından olumsuz bir durumun yaşanmadığını belirtti ve vatandaşlara olası artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.