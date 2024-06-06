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İzmir'de bugün yağmur var mı? 6 Haziran İzmir'de yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak?

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre 6 Haziran İzmir'de hava durumunu merak etmekte olan vatandaşlar tarafından İzmir'de bugün yağmur var mı? Sorusu araştırılıyor. Peki, İzmir'de bugün yağmur var mı? 6 Haziran İzmir'de yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak?

İzmir'de bugün yağmur var mı? Sorusu merak edilmekte ve arama motorlarında araştırılmaktadır. 6 Haziran tarihleri için hava durumu raporu açıklandı. İzmir'de hava durumu merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu tahmini paylaşıldı. Peki, İzmir'de bugün yağmur var mı? 6 Haziran İzmir'de yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak?

İZMİR'DE BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

Bugün İzmir'de yağmur beklenmiyor. Meteoroloji tahminlerine göre, gün boyunca az bulutlu bir hava hakim olacak. Öğleden sonra saat 15.00 ile 18.00 arasında sıcaklık 33°C olarak öngörülürken, hissedilen sıcaklık 35°C olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 30°C'ye düşerken, nem oranı artarak %52'ye ulaşacak. Gece saatlerinde ise hava 26°C olacak ve rüzgar hızı azalacak. İşte Meteoroloji tahminlerine göre İzmir'de bugün hava durumu:

İzmir'de bugün yağmur var mı? 6 Haziran İzmir'de yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak?

Emir Ceran
Emir Ceran
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