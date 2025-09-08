İzmir'de 2 polisimizi şehit eden saldırgan böyle görüntülendi
İzmir'de 2 polisin şehit olduğu saldırıya ilişkin ilk görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganın elinde silahla kaçtığı anlar yer alıyor.
İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda iki polis şehit olurken 16 yaşında olduğu belirlenen saldırganın olay yerinden kaçtığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.
BAKAN YERLİKAYA ŞEHİTLERİMİZİN İSİMLERİNİ AÇIKLADI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. Yerlikaya, 2 polisin şehit olduğunu, 1'i ağır 2 polisin ağır yaralandığını duyurdu.