Haberler

İzmir'de 2 polisimizi şehit eden saldırgan böyle görüntülendi

İzmir'de 2 polisimizi şehit eden saldırgan böyle görüntülendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İzmir'de 2 polisimizi şehit eden saldırgan böyle görüntülendi
Haber Videosu

İzmir'de 2 polisin şehit olduğu saldırıya ilişkin ilk görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganın elinde silahla kaçtığı anlar yer alıyor.

İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda iki polis şehit olurken 16 yaşında olduğu belirlenen saldırganın olay yerinden kaçtığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

İzmir'de 2 polisimizi şehit eden saldırgan böyle görüntülendi

BAKAN YERLİKAYA ŞEHİTLERİMİZİN İSİMLERİNİ AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. Yerlikaya, 2 polisin şehit olduğunu, 1'i ağır 2 polisin ağır yaralandığını duyurdu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güvenlik
Tarihi hezimet sonrası Nihat Kahveci çıldırdı: Beni kahreden bu

Tarihi hezimet sonrası çıldırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.