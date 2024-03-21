31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala vatandaşlar yaşadıkları illerin belediye başkan adaylarını merak ediyor. Birçok kişi hangi partilerin aday çıkardığını araştırıyor. Peki, İZMİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | İZMİR Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!

İZMİRBELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ: HAMZA DAĞ

İYİ PARTİ: ÜMİT ÖZLALE

MEMLEKET PARTİSİ: CÜNEYT OĞUZ

ANAVATAN PARTİSİ: ALİ SUNGUR

DEMOKRATİK SOL PARTİ: KEMAL CEM PÜLTEN

YENİDEN REFAH PARTİSİ: CEMAL ARIKAN

HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ: AKIN BİRDAL

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ: SAVAŞ SARI

ANADOLU BİRLİĞİ PARTİSİ: HÜSEYİN HAN

ZAFER PARTİSİ: NAŞİT BİRGÜVİ

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ: ÖZLER ÇAKIR

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ: DENİZ ÇELİK

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: YÜKSEL ODABAŞI

CUMHURİYET HALK PARTİSİ: CEMİL TUGAY

EMEK PARTİSİ: KEMAL KÖROĞLU

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ: SAİT DEMİR

ADALET BİRLİK PARTİSİ: AYPERİ KÖSEOĞLU

DEMOKRAT PARTİ: BURCU BOSTANCIOĞLU

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ: SERAP KARAOSMANOĞLU

SAADET PARTİSİ: MUSTAFA ERDURAN

VATAN PARTİSİ: SERHAN BOLLUK

BAĞIMSIZ: BARIŞ ÜRKMEYEN

BAĞIMSIZ: EGE ÖNCÜ

BAĞIMSIZ: YASİN DEMİRKIRAN

BAĞIMSIZ: MENDERES BOZKURT

BAĞIMSIZ: UMUT CESURER

BAĞIMSIZ: CÜNEYT AKER

2024 SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

2024 yılında gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Seçimleri, yani belediye seçimleri, 31 Mart'ta yapılacak. Seçim süreci ise 1 Ocak 2024 tarihinde başlamış durumda.