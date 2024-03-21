İZMİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | İZMİR Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!
31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala vatandaşlar yaşadıkları illerin belediye başkan adaylarını merak ediyor. Birçok kişi hangi partilerin aday çıkardığını araştırıyor. Peki, İZMİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | İZMİR Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!
İZMİRBELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?
- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ: HAMZA DAĞ
- İYİ PARTİ: ÜMİT ÖZLALE
- MEMLEKET PARTİSİ: CÜNEYT OĞUZ
- ANAVATAN PARTİSİ: ALİ SUNGUR
- DEMOKRATİK SOL PARTİ: KEMAL CEM PÜLTEN
- YENİDEN REFAH PARTİSİ: CEMAL ARIKAN
- HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ: AKIN BİRDAL
- TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ: SAVAŞ SARI
- ANADOLU BİRLİĞİ PARTİSİ: HÜSEYİN HAN
- ZAFER PARTİSİ: NAŞİT BİRGÜVİ
- HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ: ÖZLER ÇAKIR
- TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ: DENİZ ÇELİK
- BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: YÜKSEL ODABAŞI
- CUMHURİYET HALK PARTİSİ: CEMİL TUGAY
- EMEK PARTİSİ: KEMAL KÖROĞLU
- HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ: SAİT DEMİR
- ADALET BİRLİK PARTİSİ: AYPERİ KÖSEOĞLU
- DEMOKRAT PARTİ: BURCU BOSTANCIOĞLU
- DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ: SERAP KARAOSMANOĞLU
- SAADET PARTİSİ: MUSTAFA ERDURAN
- VATAN PARTİSİ: SERHAN BOLLUK
- BAĞIMSIZ: BARIŞ ÜRKMEYEN
- BAĞIMSIZ: EGE ÖNCÜ
- BAĞIMSIZ: YASİN DEMİRKIRAN
- BAĞIMSIZ: MENDERES BOZKURT
- BAĞIMSIZ: UMUT CESURER
- BAĞIMSIZ: CÜNEYT AKER
2024 SEÇİMLERİ NE ZAMAN?
2024 yılında gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Seçimleri, yani belediye seçimleri, 31 Mart'ta yapılacak. Seçim süreci ise 1 Ocak 2024 tarihinde başlamış durumda.