İzmir Bayraklı yangın neden çıktı, söndürüldü mü?

İzmir Bayraklı yangın neden çıktı, söndürüldü mü?
Güncelleme:
İzmir Bayraklı son dakika haberi! İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir inşaat şantiyesinde yangın çıktı. Alevler park halindeki 2 otomobile de sıçrarken, itfaiyenin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Peki, İzmir Bayraklı yangın neden çıktı, söndürüldü mü?

İzmir Bayraklı yangın mı çıktı? İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir inşaat şantiyesinde yangın çıktı. Alevler park halindeki 2 otomobile de sıçradı. Detaylar...

İZMİR BAYRAKLI YANGIN SON DAKİKA

Bayraklı ilçesi Ozan Abay Caddesi'ndeki bir inşaat şantiyesinde, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Yangını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevler, park halindeki 2 otomobile de sıçradı. Yangın sırasında yükselen siyah duman, kentin birçok noktasından görüldü. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında yaralanan olmazken, şantiye alanındaki konteynerlerde ve 2 otomobilde hasar oluştu.

Yangına müdahale sürerken, çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
