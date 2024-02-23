Üye Girişi
Haberler

İYİ Parti Denizli adayı kim? 2024 İYİ Parti Denizli Belediye Başkan adayı Yasin Öztürk kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Güncelleme:

İYİ Parti'nin aday tanıtım toplantıları ile yeni 31 Mart 2024 yerel seçim adaylarını açıklamaya devam ediyor. Peki, İYİ Parti Denizli adayı kim? İYİ Parti Denizli Belediye Başkan adayı kimdir?

İyi Parti'nin birçok şehirdeki belediye başkan adayları belli oldu. Peki, İYİ Parti Denizli adayı kim? İYİ Parti Denizli Belediye Başkan adayı kimdir?

İYİ PARTİ DENİZLİ ADAYI KİM?

İYİ Parti Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yasin Öztürk oldu.

İYİ PARTİ HAKKINDA

İYİ Parti, 25 Ekim 2017 tarihinde Meral Akşener liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "İYİ Parti" şeklindedir. Simgesi güneş ve parti isminin Kayı boyu bayrağından esinlenilerek yazılmasıdır. TBMM'de 38 milletvekili ile grubu bulunmaktadır. Genel başkanı Meral Akşener'dir.

Parti, Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) ayrılan tanınmış isimler tarafından kurulmuştur. Partinin kurucusu ve genel başkanı Meral Akşener ile ilk genel başkan yardımcısı Koray Denizli, parti kurulmadan önce MHP'nin yönetiminde görev almıştır. MHP'nin 2017 anayasa referandumunda 'Evet' oyu çDenizlisı ve partinin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin yerine başka bir genel başkan getirmek için düzenlenen bir kurultayın ardından tanınmış MHP üyeleri arasında yeni parti fikri ortaya çıktı. Siyasi yorumculara göre parti genel olarak etnik milliyetçiliğe karşı ılımlı sivil milliyetçiliği desteklemektedir. Parti kendisini siyasi yelpazenin merkezinde olarak tanımlar ve Avrupa Birliği ile Türkiye'nin yakın ilişkilere sahip olduğu olumlu bir gündemi savunur, Türkiye'nin Batı Bloku'nun bir parçası olmaya devam etmesi gerektiğini vurgular. Üçüncü taraf kaynaklar, partiyi siyasi yelpazenin merkez sağında veya sağ kanadında olarak tanımlamıştır.

Parti, özellikle parlamenter sistem ve yargının ve diğer kurumların bütünlüğünü koruması konusuna büyük önem vermektedir. Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) hükümetine muhalif olan sağcı seçmenler için "alternatif bir kapı" olarak yorumlanmıştır.

Osman Demir
Osman Demir
Haberler.com - Gündem

İYİ Parti Gündem Politika Haberler

Bakmadan Geçme

24 Şubat 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 24 Şubat Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Saadet Partisi Ankara belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Ankara adayı Cafer Güneş kimdir? İYİ Parti Edirne adayı kim? 2024 İYİ Parti Edirne Belediye Başkan adayı Hamdi Sedefçi kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Saadet Partisi Afyon belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Afyon adayı Beytullah Karataş kimdir? Kızılcık Şerbeti Alev hamile mi? Saadet Partisi Adıyaman belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Adıyaman adayı Haşim Asnuk kimdir? İYİ Parti Diyarbakır adayı kim? 2024 İYİ Parti Diyarbakır Belediye Başkan adayı kimdir? İYİ Parti Denizli adayı kim? 2024 İYİ Parti Denizli Belediye Başkan adayı Yasin Öztürk kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Saadet Partisi Adana belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Adana adayı Hüseyin Acarlar kimdir? Twitch çöktü mü, Twitch'e ne oldu? İYİ Parti Çankırı adayı kim? 2024 İYİ Parti Çankırı Belediye Başkan adayı kimdir? İYİ Parti Çorum adayı kim? 2024 İYİ Parti Çorum Belediye Başkan adayı Ahmet Ertekin kimdir, kaç yaşında, nereli? İYİ Parti Çanakkale adayı kim? 2024 İYİ Parti Çanakkale Belediye Başkan adayı Burak Kunt kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Samsunspor Rizespor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Samsunspor Rizespor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? İYİ Parti Bursa adayı kim? 2024 İYİ Parti Bursa Belediye Başkan adayı Selçuk Türkoğlu kaç yaşında, nereli, mesleği?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title