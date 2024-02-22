İYİ Parti Adana adayı kim? 2024 İYİ Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayyüce Türkeş Taş kaç yaşında, nereli?

İyi Parti'nin birçok şehirdeki belediye başkan adayları belli oldu. Peki, İYİ Parti Adana adayı kim? İYİ Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı kimdir?

İYİ PARTİ ADANA ADAYI KİM?

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin Adana İl Başkanlığında yaptığı konuşmada, Covid-19 nedeniyle uzun zamandır il teşkilatlarını gezemediğini, gezilerini hep dışarıda yaptıklarını söyledi.

Bugün geldikleri noktada güzel bir iş yaptıklarını aktaran Akşener, İyi Parti'yi kurup onu var etmek için çalıştıklarını vurguladı.

Adana'da, bugün büyükşehir ve ilçelerin belediye başkan adaylarını ilan edeceklerini hatırlatan Akşener, Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş Taş'ın, Adana Büyükşehir Belediyesi için adayları olduğunu ifade etti.

Ayyüce Türkeş Taş'ın, Adana'nın bu dönemdeki büyükşehir belediye başkanı olacağını dile getiren Akşener, şunları kaydetti:

"Gerçekten olacak. Yani milletvekilliğinin tam tadını çıkaramadan, belediye başkanlığı gibi ağır sorumluluk, bir ağır görev seni bekliyor. Hiç üzerinde tartışmadan, yani partisi adına, milletimiz adına, Adana'ya duyduğu sevgi adına 'başüstüne' dedi. Seçileceğine Allah şahidimdir, kalpten inanıyorum. Genel Başkanınız olarak ne gerekiyorsa yapacağımı burada, hepinizin huzurunda söylemek istiyorum."