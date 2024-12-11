İvana Sert kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu İvana Sert kaç yaşında, nereli? İvana Sert biyografisi!

İvana Sert, Aramızda Kalmasın programına konuk oldu. Canlı yayına çıkan moda tasarımcısı İvana Sert kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. Aramızda Kalmasın konuğu İvana Sert kimdir? İvana Sert kaç yaşında, nereli? İvana Sert biyografisi! Aramızda Kalmasın konuğu İvana Sert kimdir? İvana Sert kaç yaşında, nereli? İvana Sert biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

İVANA SERT KİMDİR?

Ivana Sert, 25 Ekim 1979 yılında doğdu. özellikle Türkiye'de tanınan Sırp-Türk televizyon kişiliği, sunucu, stilist, moda tasarımcısı, Miss Belgrade tescilli manken, iş kadını, girişimci, nadiren oyuncu ve yazardır.

Kendisiyle aynı adı taşıyan Ivana Sert markasının kurucusu ve baş tasarımcısı olan Sert, Show TV'nin Bugün Ne Giysem? adlı programında 2010 yılından beri jüri üyesi olarak yer almasıyla yaygın olarak tanınmaktadır.17 Eylül 2013 tarihinde eşi Yurdal Sert'ten karşılıklı açılan boşanma davasıyla ayrılmıştır.

Ivana Sert, modellik kariyeri öncesi on altı yaşına değin piyano ve bale okumuştur. Uzun yıllar yaşadığı Belgrad'ta düzenlenen güzellik yarışmasında birinci olarak Miss Belgrade unvanını alan Sert, 1990'lı yıllarda Miss Yugoslavia ve Miss Globe International gibi yarışmalara katılmıştır. 2002 yılında Türkiye'ye yerleşerek, İstanbul'da tanıştığı ve merhum iş adamı Mehmet Sert'in oğlu olan Sert Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yurdal Sert ile 2004 yılında Çubuklu, Beykoz'da dünya evine girmiştir.

Bu evliliğin ardından Türkiye sosyetesinin tanınmış çiftleri arasına katılan Ivana ve Yurdal Sert'in 31 Ekim 2006 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles şehrinde dünyaya gelen Kayon Ateş adında bir oğulları vardır.Kendisinin moda anlayışına ithafen medya tarafından verilen İkoncan lakabı ile adını yıllarca çeşitli şekillerde duyuran Ivana Sert, Sırpça, İngilizce ve Türkçe bilmektedir.

Kendisi, 2011 yılında Yok Böyle Dans adlı yarışmaya katılmıştır ve geçirdiği bir sağlık problemi nedeniyle, doktor tavsiyesi üzerine, yarışmadan on ikinci haftada çekilmiştir.

2012 yılında Ivana Sert, Kanal D'de yayınlanan Yalan Dünya dizisinin otuz dördüncü bölümünde konuk oyuncu olarak yer almış ve kendisini canlandırmıştır. Show TV'nin En Büyük Show adlı programının sunuculuğunu da üstlenen Sert'in ilk kitabı Bizimlesin yine 2012 yılında piyasaya çıkmıştır.

Çeşitli fotoğraflarla zenginleştirilmiş bu kitap, moda ve güzellik üzerine tüyolar verme amacı gütmektedir. Ivana 2014 yılının Eylül ayında başlayan ve önceden Bu Tarz Benim ismiyle yayınlanan, daha sonradan ismi İşte Benim Stilim olarak değiştirilen programda jüri üyeliği yapmaktadır.

Sinema ve Televizyon

2014–günümüz İşte Benim Stilim -Jüri Yarışma programı

2014 Yapışık Kardeşler -Vahşi Cazibe- Film

2012 En Büyük Show -Sunucu -Şov programı

2011–2013 Bugün Ne Giysem? -Jüri Şov programı

2011 Yok Böyle Dans -Yarışmacı-Yarışma programı