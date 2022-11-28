Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında ünlü model Ivana Knoll geliyor. Peki, Ivana Knoll kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi, sevgilisi var mı? Ivana Knoll'un hayatı, kariyeri ve biyografisi hakkında bilgiler sizlerle...

Goal İngiltere'nin haberine göre; Knoll giydiği dekolte kıyafetler nedeniyle hapis cezası alabilir. Para cezası alması da kuvvetle muhtemel gözüküyor. Peki, Ivana Knoll kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Model İvana Knoll kimdir, hayatı ve biyografisi!

IVANA KNOLL KİMDİR?

Ivana Knoll 16 Eylül 1992 Almanya doğumludur. Ivana Knoll 2016 Miss Hırvatistan yarışmasını kazanmıştır, modeldir. Dünya Kupası maçlarında yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Ivana Knoll Katar'daki paylaşımıyla da gündeme gelmiştir.

IVANA KNOLL CEZA MI ALDI?

Hırvatistan'ın ünlü modeli Ivana Knoll, Dünya Kupası'nda giydiği dekolte kıyafetler nedeniyle hapis cezası alma riskiyle karşı karşıya. Kadınların göbeğini, omuzlarını, dizlerini veya göğüslerini açığa çıkarmama şartını koşan Katar'ın yasaları, Hırvat taraftarlardan tepki gördü.

Hapis cezasının gündeme gelmesiyle Hırvatlar, ünlü modele destek çıktı. Herkesin özgür biçimde kültürüyle bağdaşan şekilde giyinmesini savunan taraftarlar, Ivana Knoll'ün ülkesine dönmesini istiyor.

Knoll, sosyal medyada Katarlı taraftarlardan hayli mesaj aldı. Kendisine gelen, "Katar'da kurallara uymak zorundasın. Bu kültüre saygısızlıktır. Burası Müslüman bir ülke" mesaj üzerine Knoll bir açıklama yaptı. Knoll, "Felaket bir Dünya Kupası. Tarihin en kötü organizasyonu" dedi.