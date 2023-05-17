İTÜ Çekirdek Dünyanın En İyi Kuluçka Merkezi Seçildi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ARI Teknokent bünyesindeki İTÜ Çekirdek, 94 ülkede 1895'den fazla kuluçka ve hızlandırma merkezinin hizmet, performans ve çıktılarına dair verileri karşılaştırarak endeks oluşturan UBI Global'in (Universal Basic Income-Evrensel Temel Gelir) açıkladığı listede 'Dünyanın En İyi Kuluçka Merkezi' seçildi. İTÜ Çekirdek, bu sonuçla birlikte Türkiye’den zirveye yerleşen ilk kuluçka merkezi oldu.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ARI Teknokent bünyesindeki İTÜ Çekirdek, 94 ülkeden bin 895'ten fazla kuluçka ve hızlandırma merkezinin hizmet, performans ve çıktılarına dair verileri karşılaştırarak endeks oluşturan UBI Global'in (Universal Basic Income) açıkladığı listede 'Dünyanın En İyi Kuluçka Merkezi' seçildi. İTÜ Çekirdek, bu sonuçla birlikte Türkiye'den zirveye yerleşen ilk kuluçka merkezi oldu.

Türkiye'nin girişimcilik ve inovasyon üssü İTÜ ARI Teknokent bünyesindeki İTÜ Çekirdek, dünyadaki kuluçka merkezlerini karşılaştırıp sıralayan ve bu konuda dünyanın en saygın kurumlarından biri olan İsveç merkezli UBI Global Endeksi'ne göre Üniversitelere Bağlı Kuluçkalar kategorisinde Dünyanın En İyi Kuluçka Merkezi ünvanını kazandı. 94 ülkedeki bin 895'ten fazla kuluçka ve hızlandırma merkezi verilerinden oluşan endeks ile otorite kabul edilen UBI Global'in açıkladığı değerlendirmede; merkezlerin aldığı başvuru sayıları, mentor, destekçi ve eğitmen havuzları, girişimcilere sağlanan hizmetler, başarılı girişimci sayıları, yaratılan istihdam, yatırım ve ciro gibi kriterler ele alındı.

Belçika'da düzenlenen, Belçika Başbakanı Alexander de Croo'nun ve Gent Belediye Başkan Yardımcısı Sofie Bracke'nin açılışını yaptığı törende dünyanın en iyi kuluçka merkezi olarak açıklanan ve bunu Türkiye'de başaran ilk kuluçka merkezi olan İTÜ Çekirdek, söz konusu endekste hem 'hizmetlerinin kapsamı ve etkisi' hem de 'çıktılarının başarısı' ile değerlendirildi.

TÜM KRİTERLER İNCELENDİ

Diğer bir deyişle İTÜ Çekirdek bu başarıya; teknoloji girişimlerine sunduğu eğitim, danışmanlık, mentorluk, network, laboratuvar, patent ve endüstriyel tasarım hizmeti, kurumsal iş ortakları, PR desteği ve tohum sermaye gibi hizmetlerin yanı sıra İTÜ Çekirdek'ten destek alan girişimlerin büyüme, yatırım alma, istihdam yaratma gibi başarı kriteri de incelenerek ulaştı.

PROF. DR. ATİLLA DİKBAŞ: YARATTIĞIMIZ YEREL VE BÖLGESEL DEĞER KÜRESELDEKİ GÜCÜMÜZÜN TEMİNATI OLUYOR

Cumhuriyet'in 100. Yılı ve İTÜ'nün 250'nci yaşında elde edilen başarıya dair görüşlerini paylaşan İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, etkinlikteki konuşmasında İTÜ Çekirdek'in sayısal bilgilerini vererek küresel ölçekteki yerini açıkladı. Dikbaş, şunları kaydetti:

"Dünyanın en köklü ve en iyi üniversitelerinin kuluçka merkezleri değerlendirilmesini de yapan UBI Global, bir önceki Üniversite Kuluçka Merkezlerinin sıralamasında yerimizi ilk beş arasında açıklamış ve o zaman hedefimizi birincilik olarak belirlemiştik. Nitekim bu amacımızı kısa sürede gerçekleştirip ülkemiz için çok değerli olan bu anlamlı yılda büyük bir başarıya imza attık. İTÜ ARI Teknokent olarak kurulduğumuz günden bu yana teknoloji firmalarına ve girişimcilere teknoloji geliştirmeleri ve bunu ticarileştirmeleri için uygun ortam ve olanakları sunuyoruz. İTÜ ARI Teknokent'in 20. kuruluş yılında, İTÜ Çekirdek olarak, yarattığımız yerel ve bölgesel değer, yaptığımız tüm iş birlikleri ve çalışmalar sayesinde Türkiye'nin ve İstanbul'un küresel bir "hub" olmasında, girişimcileri ile teknolojiye dayalı milli kalkınma seferberliğinde güçlü ve önemli rol oynuyoruz. Bu bağlamda 360 derece destekle girişimlerini büyütmek, ürün ve hizmetlerinin küresel pazar kanallarını açmak ve hızlı bir şekilde gelişmeleri için gerekli çalışmaları gerçekleştiren İTÜ Çekirdek'in elde ettiği bu başarının arkasında yer alıp emeğini sunan tüm girişimcilerimize, mentorlarımıza, yatırımcı ve kurumsal paydaşlarımıza ve tabii ki kıymetli ve güçlü ekibimize teşekkürlerimi sunuyorum."

ARZU ERYILMAZ: İTÜ ÇEKİRDEK İLE GELECEĞE YÖN VERECEK TEKNOLOJİLER İLK ADIMLARINI BUGÜNDEN ATIYOR

İTÜ Çekirdek'in kurucusu İTÜ ARI Teknokent Girişimcilik Programları Direktörü Arzu Eryılmaz da elde ettikleri dünya birinciliğinden dolayı gurur duyduğunu belirterek, girişimcilere çağrıda bulundu. Eryılmaz, şöyle dedi:

"İTÜ Çekirdek'in Ön Kuluçka ve Kuluçka programlarının yanı sıra yerel ve global hızlandırma programlarımızla da girişimlerimizi destekliyoruz. İTÜ Çekirdek'i, eğitimden mentorluğa, kamu fonlarından VC yatırımlarına, laboratuvar imkanlarından patent desteklerine, PR desteğinden satış ve iş birliği olanaklarına kadar bir teknoloji girişiminin ihtiyacı olan her şeyi sağlayan bir kuluçka merkezi olarak konumlandırma hedefiyle hız kesmeden çalışmalarımıza devam edeceğiz."

YUNİS İSMAYİL: SON 4 AYDIR HER HAFTA 1 YA DA 2 GİRİŞİMİMİZ YATIRIM ALIYOR"

İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi Müdürü Yunis İsmayil ise UBI Global tarafından düzenlenen etkinlik bünyesindeki 'Derin Teknoloji Girişimleri'nin gelişimini konu alan panele katılarak, İTÜ Çekridek'in bu alanda sunduğu hizmetlere değindi. Değişen teknolojik koşullara ayak uyduran, girişimlerin ihtiyaçlarını doğru analiz eden ve bu ihtiyaçlara yönelik kapsamlı programlar hayata geçirebilen kuluçka merkezlerinin başarılı olabileceğine vurgu yapan İsmayil İTÜ Çekirdek'in sayısal verilerini de katılımcılarla paylaştı. İsmayil, "12 yılda 4 bin 200 girişime destek olduk; artık her yıl İTÜ Çekirdek'e 500 startup kabul ediyoruz. Desteklediğimiz girişimler bugün dünyanın dört bir yanındalar. 4 bin 200 girişimden bin 200'ü şirketini kurdu ve faaliyetlerine başarıyla devam ediyorlar. 250 tanesi 145 milyon dolardan fazla yatırım aldı ve 9 bin kişi istihdam ediyorlar. Son 4 aydır her hafta 1 ya da 2 girişimimiz yatırım alıyor" dedi.