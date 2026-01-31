Haberler

İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar

İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında ünlü komedyen Hasan Can Kaya da gözaltına alındı. Dün "En İyi Komedyen" ödülüne layık görülen Kaya'ya "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için satın almak" suçlamaları yöneltiliyor.

  • Hasan Can Kaya, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
  • Operasyonda, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma' ve 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçlamaları yer aldı.
  • Hasan Can Kaya, 2025 yılında Disney+ platformuna transfer olan 'Konuşanlar' programıyla tanınan bir komedyendir.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni dalga operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınanlar arasında dün Marmara Üniversitesi'nde "En İyi Komedyen" ödülüne layık görülen Hasan can Kaya da bulunuyor.

İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar

İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan ünlüler şöyle:

  • Hasan Can Kaya,
  • Reynmen olarak tanınan Yusuf Aktaş,
  • Rapçi Emirhan Çakal,
  • Mazlum Aktürk,
  • Mert Eren Bülbül,
  • Sıla Dündar,
  • Döndü Şahin,
  • Burak Güngör,
  • Ahmet Can Dündar,
  • Berkcan Güven,
  • Fırat Yayla.

İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar

YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

Operasyonun İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlendiği; "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlamasıyla çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldığı öğrenildi.

İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar

HASAN CAN KAYA KİMDİR?

Aslen Malatyalı'dır. 16 Aralık 1989'da İstanbul'da doğdu. Lise yıllarında girdiği sinema sektöründe önce setlerde reji asistanlığı vb. çeşitli görevlerde çalıştıktan sonra uzun yıllar çeşitli projelerde senaristlik yaptı.

2014 yılında, 1 Erkek 1 Kadın dizisinde senaristlik yaparken senarist grubundaki arkadaşlarının desteği ile stand-up yapmaya karar verdi. 2016 yılında Leman Kültür Beşiktaş'ta düzenli olarak stand-up komedi yapmaya başladı. Ocak 2020'de ilk kişisel projesi olan Konuşanlar Talk Show'un çekimlerine başladı.

Youtube'da yayına giren ve kısa sürede büyük ilgi gören Konuşanlar programı Aralık 2020'de Exxen adlı platforma taşındı. Exxen'de 150 bölümü geride bırakan Konuşanlar platformun en çok izlenen yapımlarından biri olurken, her bölümden Konuşanlar Youtube kanalına özel yayınlanan shot videoları ile abone sayısı 3.4 milyona ve toplam izlenme sayısı 1.7 milyara ulaştı. Konuşanlar 2025 yılında Disney+ platformuna transfer oldu ve programın ilk bölümü 19 Eylül 2025'te yayınlandı.

Hasan Can Kaya hakkında en çok merak edilen sorulardan biri de özel hayatı. Ünlü komedyen evli değildir. Hasan Can Kaya, uzun süre "Konuşanlar" programının yönetmenliğini de yapan Sultan San ile birlikteydi. Ancak ikili, geçtiğimiz yıllarda ilişkilerini noktalandırma kararı almıştı. Ayrılık sonrası dost kaldıklarını ve iş ilişkilerinin devam ettiğini açıklayan çiftten Sultan San, 2024 yılı içerisinde başka bir isimle dünya evine girmiştir. Kaya'nın şu anki özel hayatına dair kamuoyuna yansıyan güncel bir evlilik veya birliktelik bilgisi bulunmamaktadır.

Çağla Taşcı
Çağla Taşcı
Haberler.com - Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıNamik Kemal Erdem:

Ilginç olan, herkese sanki yapıştırmış bir suçlama metini var sanki. Bir şeyler dönüyor hayırlısı.

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıali tartan:

Hep böyle saçma sapan hayaller kurun siz her zaman bir şeyler döner zaten sizin için hiç suçlu olmazsınız senaryo olur genelde

yanıt2
yanıt1
Haber YorumlarıCan Reno:

bu adamdan nefret eden bir ben miyim acaba

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet ŞaFaK:

en iyi komedyen mi, işte buna gülünür

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumları1gerceklerinsesi:

Abi yanlış anlamayın da bu zamana kadar zaten ünlülerin çoğu içiyordu. Ben 35 yaşımdayım daha 15-20 yaşındayken biliyordum ünlülerin çoğunun uyuşturucu kullandığını. Zaten çoğu tvlerde itiraf da ediyordu. Birden patladı olay. Alınsınlar abi yapacak bişey yok. Ben de gittim 12 ay iş yerime rezil olarak denetime imza attım seminere katıldım. Siz de katılın wk...

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte futbol bu! Galibiyet 90+10'da geldi

İşte futbol bu! Galibiyet 90+10'da geldi
Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu

Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu
Kredi kartı ve kredilere kapsamlı düzenleme

Kredi kartı ve kredilerde yeni düzenleme
Mazlum Abdi'den anlaşma sonrası açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?

Anlaşma sonrası ilk açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?
Süreç neden tamamlanmadı! İşte Lookman transferinde son durum

Süreç neden tamamlanmadı! İşte Lookman transferinde son durum
Ekran başındakileri şoke eden sahne: RTÜK'ün telefonları kilitlendi

Ekran başındakileri şoke eden sahne: RTÜK'ün telefonları kilitlendi
İşte futbol bu! Galibiyet 90+10'da geldi

İşte futbol bu! Galibiyet 90+10'da geldi
Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu

Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu
Kredi kartı ve kredilere kapsamlı düzenleme

Kredi kartı ve kredilerde yeni düzenleme