İşte Bülent Ersoy'un "Harcayacak yer arıyorum" dediği devasa serveti

İşte Bülent Ersoy'un 'Harcayacak yer arıyorum' dediği devasa serveti
"Param çok, harcayacak yer arıyorum" sözleriyle gündeme gelen Bülent Ersoy'un Türkiye genelindeki gayrimenkulleri, işletmeleri ve servetinin büyüklüğü akıllara durgunluk verdi.

  • Bülent Ersoy'un İstanbul'da 28 dairesi ve farklı şehirlerde 4 ultra lüks villası bulunuyor.
  • Bülent Ersoy'un Marmaris'te denize sıfır özel bir adası, Fethiye'de akaryakıt istasyonu ve İstanbul Fenerbahçe'de özel bir sauna işletmesi var.
  • Bülent Ersoy'un nakit varlığı ve mücevherlerinin toplam değeri 60 milyon doların üzerindedir.

Sanatçı Bülent Ersoy'un daha önce yaptığı "Aşk istiyorum. Param çok, harcayacak yer arıyorum. Yakışıklı olursa olur. Kime bırakacağım bu kadar parayı?" açıklaması yeniden gündeme gelirken, Diva'nın mal varlığına ilişkin detaylar da ortaya çıktı.

İSTANBUL'DA 28 DAİRE

Edinilen bilgilere göre Bülent Ersoy'un İstanbul'da tam 28 dairesi bulunuyor. Ersoy'un ayrıca farklı şehirlerde konumlanan 4 adet ultra lüks villaya sahip olduğu öğrenildi.

DENİZE SIFIR ADASI VAR

Sanatçının yatırımları sadece konutlarla sınırlı değil. Marmaris'te denize sıfır özel bir ada, Fethiye'de ise akaryakıt istasyonu Diva'nın dikkat çeken yatırımları arasında yer alıyor. İstanbul Fenerbahçe'de özel bir sauna işletmesi de Ersoy'un ticari faaliyetleri arasında bulunuyor.

60 MİLYON DOLAR NAKİT PARA VE MÜCEVHER

Bodrum, Antalya ve İzmir'de yazlık evleri olduğu belirtilen Bülent Ersoy'un, nakit varlığı ve mücevherlerinin toplam değerinin ise 60 milyon doların üzerinde olduğu ifade ediliyor. Ortaya çıkan bu tablo, Türk sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy'un yıllara yayılan kariyerinin ardından ulaştığı servetin boyutunu gözler önüne serdi.

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıhates:

Denize sifir olmayan ADA mi olur?

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖmer Kurtulmuş:

Denize sıfır ada nasıl bi şey acaba?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıahmet:

dolarlarım var yersen .eurolarım var yersen ..rahmetli oğuz yılmaz..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

