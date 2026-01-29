İşte Bülent Ersoy'un 'Harcayacak yer arıyorum' dediği devasa serveti

Sanatçı Bülent Ersoy'un daha önce yaptığı "Aşk istiyorum. Param çok, harcayacak yer arıyorum. Yakışıklı olursa olur. Kime bırakacağım bu kadar parayı?" açıklaması yeniden gündeme gelirken, Diva'nın mal varlığına ilişkin detaylar da ortaya çıktı.

İSTANBUL'DA 28 DAİRE

Edinilen bilgilere göre Bülent Ersoy'un İstanbul'da tam 28 dairesi bulunuyor. Ersoy'un ayrıca farklı şehirlerde konumlanan 4 adet ultra lüks villaya sahip olduğu öğrenildi.

DENİZE SIFIR ADASI VAR

Sanatçının yatırımları sadece konutlarla sınırlı değil. Marmaris'te denize sıfır özel bir ada, Fethiye'de ise akaryakıt istasyonu Diva'nın dikkat çeken yatırımları arasında yer alıyor. İstanbul Fenerbahçe'de özel bir sauna işletmesi de Ersoy'un ticari faaliyetleri arasında bulunuyor.

60 MİLYON DOLAR NAKİT PARA VE MÜCEVHER

Bodrum, Antalya ve İzmir'de yazlık evleri olduğu belirtilen Bülent Ersoy'un, nakit varlığı ve mücevherlerinin toplam değerinin ise 60 milyon doların üzerinde olduğu ifade ediliyor. Ortaya çıkan bu tablo, Türk sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy'un yıllara yayılan kariyerinin ardından ulaştığı servetin boyutunu gözler önüne serdi.