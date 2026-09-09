İstanbul’da 3 ünlü plaj kapatıldı

İstanbul’da bazı plajlarda deniz suyu alarmı verildi. İstanbul Valiliğinin yaptığı kontrollerde Bakırköy Yeşilköy’de iki nokta ile Sarıyer Gümüşdere Plajı’nda suyun halk sağlığı açısından uygun olmadığı tespit edildi. Kirliliğin kaynağının belirlenmesi için çalışma başlatılırken, 3 yüzme alanının geçici olarak kapatılması istendi.

3 BÖLGEDE DENİZ SUYU STANDARTLARA UYGUN ÇIKMADI

İstanbul Valiliğinin açıklamasına göre, 4 Eylül'de kent genelinde halkın yoğun olarak kullandığı 15 plajdan numune alındı. Yapılan incelemelerde;

Bakırköy- Yeşilköy , International Hospital önü

, International Hospital önü Bakırköy-Yeşilköy, Polis Merkezi önü

Sarıyer-Gümüşdere Plajı

bölgelerinden alınan numunelerin halk sağlığı standartlarına uygun olmadığı belirlendi.

KİRLİLİK KAYNAKLARI ARAŞTIRILACAK

Valilik, sonuçların ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilgili kurumlara resmi bildirim yapıldığını açıkladı. Bildirimde, muhtemel kirlilik kaynaklarının incelenmesi ve giderilmesi ile gerekli çalışmaların yapılması istendi.

PLAJLAR GEÇİCİ OLARAK KAPATILACAK

İlgili ilçe belediye başkanlıklarına da söz konusu yüzme alanlarının geçici olarak kapatılması talimatı gönderildi. Belediyelerden ayrıca tabela, afiş ve anons gibi yöntemlerle vatandaşların bilgilendirilmesi ve gerekli tüm tedbirlerin alınması istendi.

Kaynak: Haberler.com