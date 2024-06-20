İstanbul yolunda trafik var mı? İstanbul'a dönüş yollarında trafik durumu nasıl, otoyolların trafik durumu ne?

İstanbul yolunda trafik var mı? Sorusu merak ediliyor ve birçok kişi tarafından araştırılıyor. Polis ve jandarma ekipleri bir yandan ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürürken bir yandan da sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Peki, İstanbul yolunda trafik var mı? İstanbul'a dönüş yollarında trafik durumu nasıl, otoyolların trafik durumu ne?

İSTANBUL YOLUNDA TRAFİK VAR MI?

Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk sebebiyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Karayolları ekipleri trafik akışının normal seyretmesi için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı. Güzergahtaki araç yoğunluğunun ilerleyen günlerde daha da artması bekleniyor. Tekirdağ- İstanbul kara yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy, Üniversite ve Kumbağ mevkilerinde akıcı yoğunluk gözlendi.

MUĞLA YOLUNDA TRAFİK VAR MI?

Fethiye ve Marmaris'ten ayrılan tatilciler Gökova Kavşağı'ndan Muğla çıkışına kadar yoğunluğa sebep oldu. Kara yolunda uzun araç kuyrukları oluşurken Sakar mevkisindeki rampada, araçları hararet yapan bazı sürücüler zor anlar yaşadı. Tatilciler, Menteşe ilçesi Bölge Trafik Kavşağı'nda da yoğunluk oluşturdu. Araç trafiği zaman zaman durma noktasına geldi. Polis ekipleri, kent genelinde trafiğin aksamaması için önlemler aldı.

ANADOLU OTOYOLU'NDA TRAFİK VAR MI?

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti Üçköprü, Kaynaşlı ve Düzce gişeleri ile Bolu Dağı Tüneli mevkilerinde trafik akıcı yoğun seyrediyor. Otoyolun Ankara istikameti ile D-100 kara yolunun her iki yönünde ise trafik normal seyrinde ilerliyor. Öte yandan Anadolu Otoyolu'nu Karadeniz kentlerine bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde de akıcı yoğun trafik görülüyor. Güzergahta trafik akışı Ankara istikametinde ise normal seyrediyor. Ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdüren polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri aşırı hız, takip mesafesi ve hatalı sollama konularında uyarıyor.