İstanbul Valiliği saat vererek uyardı: Gece saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak

İstanbul Valiliği, megakentte kuvvetli sağanak yağış beklendiğini belirterek vatandaşlara tedbirli olmaları uyarısında bulundu. Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren kuzey ilçeleri ağırlıklı olarak İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış bekleniyor." ifadelerine yer verildi.

Yağışlı havanın etkili olduğu İstanbul'da bir uyarı da valilikten geldi. İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada, megakentte gece saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağını belirtti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Meteoroloji'den alınan bilgiye göre; yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren kuzey ilçeleri ağırlıklı olarak İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."