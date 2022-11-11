İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav giriş belgesi! AUZEF Sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır?
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Açıköğretim kapsamında programlara binlerce öğrenci kabul eden AUZEF 2022 için sınav takvimi belli oldu. Sınav takviminin belli olmasının ardından öğrenciler İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav giriş belgesinin yayınlanmasını bekliyordu. İşte İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav giriş belgesi! Peki, AUZEF Sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır?
Sınav takviminin yayınlanmasının ardından birçok kişi heyecanla sınav giriş belgelinin yayınlanmasını bekliyor ve internet üzerinde İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Sorusunu araştırıyordu. İşte İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav giriş belgesi! Peki, AUZEF Sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır?
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ SINAV GİRİŞ BELGESİ
İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav giriş belgeleri açıklandı. Adaylar,"https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/" adresinden veya aşağıda yer alan kısımdan sınav giriş belgelerine erişebilirler.
AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI