İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav giriş belgesi! AUZEF Sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır?

Açıköğretim kapsamında programlara binlerce öğrenci kabul eden AUZEF 2022 için sınav takvimi belli oldu. Sınav takviminin belli olmasının ardından öğrenciler İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav giriş belgesinin yayınlanmasını bekliyordu. İşte İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav giriş belgesi! Peki, AUZEF Sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır?