İstanbul su kesintisi sorgulama! 13 Ağustos İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır?

İstanbul su kesintisi sorgulama ekranı ve bugün hangi ilçelerde su olmayacağı merak ediliyor. Su kesintisi için nereyi aramalıyız? 13 Ağustos su kesintisi yaşanacak bölgeler gündeme geliyor. İstanbul'da su kesintisi yaşandığında vatandaşlar bilgi almak için iletişim numaralarını araştırıyor. İstanbul su kesintisi olan yerler neresi?

13 AĞUSTOS İSTANBUL SU KESİNTİSİ OLAN YERLER NERESİ?

İstanbul su kesintisi 13 Ağustos Salı günü hangi ilçelerde olduğunu öğrenmek için linke tıklayabilirsiniz.

İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İSTANBUL SU KESİNTİSİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

İstanbul'daki su kesintilerini öğrenmek için İSKİ'nin (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz. İSKİ'nin "Arıza-Kesinti" bölümünde, hangi bölgelerde su kesintisi yaşandığını ve kesintinin ne zaman sona ereceğini gösteren bilgiler yer alır. Ayrıca, İSKİ'nin mobil uygulamasını kullanarak veya 185 numaralı çağrı merkezini arayarak da su kesintisi bilgilerine ulaşabilirsiniz.